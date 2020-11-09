就怕可股匯兩邊賺！央行點名20家外資藉反向ETF炒匯

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就怕可股匯兩邊賺！央行點名20家外資藉反向ETF炒匯

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-11-09 12:26:00

新台幣兌美元。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元狂升，央行點名外資藉由反向ETF炒匯，股匯兩邊賺。（圖／記者顏真真攝）
新台幣兌美元狂升，盤中更一度突破前央行總裁「彭淮南防線」的28.5元，中央銀行及金管會今（9）日更點名20家外資藉由反向ETF炒匯。央行副總裁嚴宗大坦言「外資在這段時間大量買進，以後賣出兩邊都可以賺，這是我們擔心的」。不過，金管會主委黃天牧表示會與央行溝通採取適當處置作為，嚴宗大也說正與金管會討論是否修正相關規定，只是黃天牧也坦言涉及外資管理要斟酌及細心處理。
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新台幣兌美元持續升值，上周更一度攻破「彭匯南防線」28.5元，即便央行尾盤進場阻升，但今日早盤仍是開高走高，仍一度站上28.498元、強升近4角，目前在28.501元震盪。
不過，央行近來直指外資藉由反向ETF炒匯，今日也引發立委關注。國民黨立委曾銘宗就質詢央行副總裁嚴宗大是不是認定外資有炒匯行為？嚴宗大表示看到一個現象，當新台幣升值，外資增持反向ETF速度及集中度都非常高，也規避一些外資投資國內股市30%的限制規定，「我們認為外資在這段時間大量進來，以後賣出去，兩邊（指股匯）都可以賺得到，這是我們擔心的」。

嚴宗大進一步提到，反向從103年起開始，只是金額都不大，107年2月注意到有波動，但這幾個月統計資料有看到增加較多，特別是6月以後，至於炒匯金額有多少？不方便講，但持有ETF約新台幣480億左右，獲利不曉得。

金管會則指出，目前經常頻繁進出反向ETF的外資有20家，餘額大約有新台幣480億元，還未賣出，無法檢視獲利，但由於這些ETF飆漲速度太快，因此證交所才會在報表稽核上提出警訊。
由於現行規定，外資投資國內股票70%以外的30%要用在固定收益和貨幣市場工具，嚴宗大表示，外資在持有反向ETF的時候，它的ETF組合資產，裏面有很多和貨幣市場工具有關，目前也建議金管會考慮這部分納入管理規定。金管會主委黃天牧則說，由於涉及外資管理要斟酌及細心處理，會與央行進一步討論。
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