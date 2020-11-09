公視董監事審查委員會流會 文化部痛批國民黨政治綁架
公視董監事審查委員會流會 文化部痛批國民黨政治綁架
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-09 12:08:23
公視第7屆董、監事審查會議於今（9）日召開，但由國民黨團推舉5名審查委員全數缺席，造成無法通過法定四分之三選任標準，文化部長李永得痛批，此為國民黨「政治綁架」，試圖影響超然獨立的公視董、監事選任，文化部除表達遺憾之外，亦懇請現任公視董、監事持續協助重責，以穩定公視之經營。
文化部說明，依據《公共電視法》，公視董事會由立法院推舉11至15名社會公正人士，組成公共電視董、監事審查委員會，行政院提名董、監事候選人，需由審查委員會以四分之三以上之多數同意。此設計獨一無二，甚至複雜度超越美國總統大選選舉人團制度，目的即是為了讓審查委員能「獨立超然」行使職權，避免政黨或政治的直接介入。今日董、監事審查委員會15名審查委員中，由國民黨推派的5名審查委員全數缺席，故任一候選人皆無法獲得四分之三以上同意票（12票）。李永得表示，此次公視董監事候選名單，連國民黨團推舉的審查委員都私下表達肯定，不知如何否決，但國民黨卻動用黨團力量，要求審查委員不得出席投票，此舉是赤裸裸「政治綁架」，也徹底違背了公視董、監事選任的獨立超然。
文化部表示，依據《財團法人法》的規定，第7屆公視董事會未能組成前，由現任董、監事延任。文化部誠摯懇請現任公視董、監事承擔重任，持續幫忙並有長期打算，直至下任董事選出為止，以穩定公視。
不過值得注意的是，依據《公共電視法》規定，公視董事會需由審查委員會以四分之三以上之多數同意，但卻並未明確明確規範其「四分之三」母數是指全體審查委員或是有出席的審查委員，因此今日審查委員會提出臨時動議並決議，以「出席審查委員四分之三以上為通過」，換言之，也是公視董監事選任規則首次改變。公共電視文化事業基金會第7屆董監事審查會議於今日上午召開，審查委員由立法院各黨團推舉，包含民進黨團推舉的翁秀琪、蘇正平、張烽益、王勁力、黃世鑫、蔡茂寅、陳東升、蕭新煌8位、台灣民眾黨團推舉謝啟明及時代力量黨團推舉羅世宏、國民黨團推舉廖元豪、包正豪、鈕則勳、陳學聖、胡競英5位，合計共15位審查委員，但國民黨團推舉委員今日全數缺席。