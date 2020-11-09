南韓外長訪美 認為拜登政府不會對北韓重採「戰略忍耐」
南韓外長訪美 認為拜登政府不會對北韓重採「戰略忍耐」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-09 12:16:54
美國總統大選結果明朗化，由民主黨候選人拜登過 270 票的門檻當選，並接獲多國政府賀電。南韓媒體報導，正在美國訪問的南韓外交部長康京和指出，拜登政府成立，並不意味著美國會重新實施歐巴馬時期對北韓的「戰略忍耐」（ Strategic Patience ）政策。
根據《韓聯社》報導，康京和正於美國進行為期 4 天的訪問， 8 日她到韓戰參戰紀念公園向美軍烈士獻花時，面對媒體提問，是否會擔心曾任歐巴馬副總統的拜登執政後，美國對北韓的政策會倒退回 4 年前一事，康京和回答稱，從拜登方面的公開言論來看，不像是要採取重返「戰略忍耐」的政策。所謂的「戰略忍耐」，是 2010 年時任美國國務卿的希拉蕊與當時的南韓總統李明博共同提出的戰略構想，為聯合國安理會持續對北韓施以經濟制裁，並坐等北韓政權倒台。現任美國總統川普上台後，聲稱「戰略忍耐」政策以失敗收場，所以在他帶領下的美國，將以「堅決回應」（ determined response ）取代「戰略忍耐」。
康京和進一步表示，南韓政府認為，川普時期對北韓關係的成果，將在拜登政府得到一定程度的延續，但她也謹慎地說，現在預測具體事務的未來走向還太早。對於南韓未來與拜登政府的合作，康京和則稱南韓總統文在寅已公開表達祝賀，今後也會積極拓展雙方關係，似乎暗示著儘管川普拒不接受大選結果，但拜登若確定當選，南韓方面也將擴大與拜登方面的接觸面向。