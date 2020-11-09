戴口罩力挺川普遭諷「臉很腫」蔡易餘自嘲：本來很腫
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-09 14:09:29
美國總統大選結果出爐，民主黨參選人拜登以超過門檻的290張選舉人票入主白宮。先前曾戴上印有共和黨候選人「TRUMP」字樣的口罩，公開表態支持川普的民進黨立委蔡易餘，近日遭大批網友湧進他的臉書，狂酸他日前挺川普的貼文，對於網友嘲諷他「臉很腫」，蔡易餘今日自嘲表示，「我本來就是腫的。」
蔡易餘在11月4日於臉書寫下「我川威武！」，並附上自己戴著TRUMP字樣口罩的照片，表示力挺川普。但隨著結果底定，拜登正式跨過美國總統當選門檻270票，引起不少網友到蔡易餘臉書朝聖，紛紛留言諷刺他「壓錯寶！笑屎了！」、「口罩準備丟囉。」「又要做跳梁小丑咯。」「算了臉太腫了，不用再打臉了。」對此，蔡易餘在立法院受訪時表示，選前就已知道川普選情不利，但川普是近三、四十年來，包含在台灣受到中共威脅時，最挺台的總統。基於個人立場，他仍全力支持川普，這沒什麼不對。
蔡易餘坦言，雖然他沒有選票，但他仍持續聲援川普，表示一路挺川普是沒有變的。即使輸掉選舉，但在12月美國選舉人團投票日前，川普還能尋求法律捍衛最後權利，他也幫川普加油。至於被問及川普是否能透過法律戰翻盤，蔡易餘則認為「很困難」。新聞來源為Newtalk 新頭殼