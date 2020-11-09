愛喝含糖飲料太晚睡　當心兒童長不高

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愛喝含糖飲料太晚睡　當心兒童長不高

記者康子仁/報導

calendar_today2020-11-09 14:20:00

土城醫院
▲醫師提醒家長，注意孩童身高發育，長太快或太慢都不是好事。(圖/土城醫院提供)
孩子長太矮家長擔心，長太高也未必是好事，醫師提醒，小孩長太快要小心「性早熟」；長太矮要去醫院檢查是因為遺傳，還是其他疾病，醫師警告，小孩愛吃甜食或喝含糖飲料，將導致血糖上升，抑制生長激素分泌，一定要早點睡，不要錯過生長激素分泌時間。
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土城醫院兒童內分泌科醫師邱巧凡表示，「生長發育異常」更可能是兒童健康亮紅燈的警訊，如果學童一整年長不到4公分，建議家長帶孩子就醫檢查，了解孩童「身材矮小」的真正原因。
邱巧凡說，孩童長不高有可能是正常的遺傳性矮小、體質性生長遲緩、病態的營養不良等，更令人擔心的是內分泌疾病，例如甲狀腺功能低下、生長激素缺乏等，或是其他全身系統性疾病，如慢性腎病、發炎性腸道疾病、嚴重過敏性疾病等，甚至是兒童癌症或是染色體基因異常疾病與其他特殊症候群。

如果孩子身材較同齡兒童明顯高大，「長太快」也要當心「性早熟」，兼具中醫師與西醫師資格的邱巧凡指出，臨床上常見孩童因為不當服用健康食品、補品或轉骨方，導致青春期快速成熟、生長板快速閉合，讓孩子身高條件反而遠不如遺傳條件的慘痛案例，邱醫師提醒家長，不要盲目聽信轉骨方，因為裡面的中藥材多半屬於處方用藥，若沒對「證」下藥，可能導致揠苗助長。

邱巧凡強調，生長激素一天之中約7成的分泌量是在晚間9點至凌晨3點，建議孩子在9點前入睡，此外，吃甜食及喝含糖飲料會導致血糖上升，抑制生長激素的分泌，建議孩子均衡飲食並養成運動習慣，才會高人一等。
面對孩子的生長發育、體質偏差問題，邱巧凡呼籲家長找對醫師，由「西醫兒童內分泌科醫師」正確診斷，才能精準治療；「合格中醫師」辨證論治，才能對證下藥；讓用藥處方回歸中西醫師專業，才能保障孩子的用藥安全。
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