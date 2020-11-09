高雄輕軌復工正反意見多 陳其邁：本周就會宣布動工
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-11-09 13:05:15
高雄輕軌二階工程爭議路段復工正反意見交鋒，高市府公布民調顯示有超過七成民眾支持復工，國民黨高雄市議員今（9）日也公佈委託國民黨智庫進行的民調，指出多達將近8成多的民眾表示從來沒有或很少搭乘，高雄市長陳其邁今（9）日則指出，這禮拜就會宣布動工。
高雄市國民黨議員黃紹庭、李雅靜、陳玫娟等人今日上午和輕軌沿線自救會人員召開記者會，並公布委託國民黨智庫進行的「高雄二階輕軌建設的民意調查」，該民調顯示，未來輕軌全線完工後只有7%的民眾表示會經常搭乘，對高雄市民最大的憂慮，在「交通雍塞」、「行車安全」及「救人救災」等問題中，分別有53%、60 %、62%，最後民調中顯示有51%的人同意興建輕軌二階，但是也有將近五成的人對輕軌二階有質疑或不認同，批邁市府硬要推動輕軌二階復工，恐怕非高雄市之福。對此捷運局則回應指出，為解決救災議題，捷運局曾與消防局研商，依據內政部「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」，消防車輛通行之道路至少應保持四公尺以上之淨寬，美術館路及大順一、二、三路施工中及營運後最窄路幅，皆可滿足消防空間需求，不影響救災動線。
民進黨議員高閔琳表示，國民黨議員試圖用「市民沒搭過輕軌」來論證，邏輯相當詭異，並質疑輕軌案在韓國瑜市長時代停滯、溝通了兩年，現在卻質疑輕軌二階復工躁進，這是否表示對韓市府的政策溝通也是毫無信心？議員邱俊憲則感謝國民黨花錢做民調來認證陳其邁做的對，該份民調顯示，高雄市民贊成二階輕軌的比例是過半數的51.9%，市長處理輕軌二階的做法市民認同陳其邁的比例也高於韓國瑜。
陳其邁今天出席高雄大學校長交接布達式前首訪時則指出，市府花了一段時間來解決民眾所擔心的一些問題，整個優化方案也經過民意的測試，再加上科學動態的評估、大數據的分析，今天會把所有的資料完成，大概這禮拜就會宣布動工。而針對大順路及美術館等爭議路段施工期程是否會先擱置？陳其邁也表示，不管是在美術館段，或者是在農16到大順路這個部分，已有經過不同的優化路型的一些設計，再經過動態評估來看對交通的影響，甚至一些路型的改變，也能夠讓交通更順暢，尤其能夠銜接捷運路網，讓用路人更方便，這個部份不僅經過動態評估，也經過民意的一些測試，會按照整體施工的一個計畫期程陸續進行。