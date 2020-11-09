高雄輕軌復工正反意見多　陳其邁：本周就會宣布動工

多達將近8成多的民眾表示從來沒有或很少搭乘

我是廣告 請繼續往下閱讀

「高雄二階輕軌建設的民意調查」

7%的民眾表示會經常搭乘

53%、60 %、62%，最後民調中顯示有51%的人同意興建輕軌二階，但是也有將近五成的人對輕軌二階有質疑或不認同