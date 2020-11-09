航空城進入實質開發 桃園地政局長陳錫禎轉任航空城董座
航空城進入實質開發 桃園地政局長陳錫禎轉任航空城董座
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-09 13:11:06
桃園市「桃園航空城區段徵收開發案」今(9)日公布徵收公告，市長鄭文燦同時宣布地政局陳錫禎將轉任桃園航空城公司董事長，地政局長空缺由副局長蔡金鐘陞任，新人事案將於11月11日生效，今天的公告也意味航空城將進入實質開發階段。
鄭文燦指出，陳錫禎是英國伯明罕大學、國立政治大學雙碩士，曾任台北市政府地政局長、桃園市政府地政局長，學養俱佳，勇於任事，自2014年起擔任市府地政局長，率領團隊陸續完成各項重大建設規劃，如今航空城計畫已進入實質開發階段，業務龐雜，涉及市府地政局、工務局、交通部民航局等機關職掌，因此請陳轉任航空城公司董事長，期盼他能協調各機關，並強化對外招商，穩健推動航空城計畫。據了解陳錫禎今年原有意退休，但市府考量航空城計畫進入實質開發，航空城公司角色越顯吃重，副市長李憲明不適合長期兼任董事長職務，因此鄭文燦希望能借重陳錫禎的長才，請他接任航空城董事長一職。至於地政局長空缺將由副局長蔡金鐘接任，蔡是中興大學地政學系學士、銘傳大學公共事務碩士，投身公職30餘年，從基層做起，歷任市府地政局各單位主管，資歷豐富完整，鄭文燦表示，航空城計畫已公告徵收，期待蔡局長能發揮地政專業，妥善溝通協調，秉持「公平、公開、透明」的原則，保障民眾權益，按部就班推動國家重大建設。