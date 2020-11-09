高市毒防局反毒系列活動　紙風車劇團首演擇定青年國中

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高市府毒防局主辦反毒宣導系列，由財團法人紙風車文教基金會青少年反毒戲劇工程列車年底巡迴六所國中，活動由兆豐銀行文教基金會全額贊助，首場即擇定青年國中今天計有上千位師生出席，秘書長楊明州、毒防局長林瑩蓉、教育局長謝文斌等人也特別應邀出席首演，預計年底前會再巡迴岡山、福山、旗山、前鎮、明華等五所國中。
楊明州表示，毒防是家長關心重視議題，也攸關國家安全，多數青少年出自好奇心首次接觸毒品，新興毒品偽裝咖啡、奶茶包等樣態，稍有不慎恐誤食成癮，根據高雄地檢署統計，109年1至9月吸食新興毒品致死人數相較108年同期增逾兩倍，高市毒品施用人口最年輕13歲，其中5成吸食三級毒品，3成施用咖啡包、糖果等混合毒品，校園毒防工作刻不容緩，感謝兆豐銀行文教基金會贊助支持，落實企業社會責任。
林瑩蓉強調，為強化前端預防宣導及建構綿密防毒網，高雄市毒防局正與學校、企業、民間團體、宗教團體、社區等緊密合作，並積極走入校園進行反毒宣導，非常感謝兆豐銀行文教基金會的大力支持，讓反毒工作能更順利推展。
謝文斌表示，強化青少年反毒意識，力求落實校園反毒教育，是教育工作的當前要務，正積極與毒防網絡單位緊密合作，共同阻絕藥頭及毒品進入校園。
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