拜登當選美中台關係改變？柯文哲：政策不太可能急轉彎
拜登當選美中台關係改變？柯文哲：政策不太可能急轉彎
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-09 14:00:04
美國總統大選至今雖然開票作業尚未完成，不過隨著總統候選人拜登拿到過半門檻的選舉人票，美國各大媒體也相繼宣布拜登當選新任總統。而在美國大選期間，台灣政府當局也相當關注總統選戰，不過現在總統換人做，外界也好奇是否會對選前的美中台關係造成影響？對此台北市長柯文哲今天（9日）上午回應，表示美國是個成熟的民主國家，即使總統換人當，「政策不太可能急轉彎」。
柯文哲表示，美國是一個成熟的民主國家，「特別我們這些所謂留美的，都對美國有一定程度的了解，美國的國家政策不會因為總統改變，整個國家政策就急轉彎，不太可能啦。」柯文哲說，「所以中美對抗的局勢，我們認為至少在可見的未來15年以內，你說30年40年後我不敢講，至少在未來的10幾年還是一個世界的局勢。所以戰略大概不會改變」。柯文哲強調，因為明年的一月二十號，美國總統才會交接，現階段我們應該是三軍戒備，然後等到明年一月二十號再處理。而現場媒體也追問，由於選前中央政府「押寶川普」態勢相當明顯，選後卻是拜登當選，面對接下來的政治局勢與可能遭遇的變動，是否要給總統蔡英文一些建議？對此柯文哲則低調表示「沒有什麼建議，我想國防外交是總統的權責，他應該比我們更緊張才對」。