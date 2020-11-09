港媒：傳北京將取消數名泛民議員資格

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報導引述消息指出，至少有4名泛民議員跌入「DQ高危區」，包括公民黨的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政的梁繼昌。上述4人7月底參選立法會議員時，也曾被選舉主任裁定提名無效，喪失參選資格。
立法會原應於9月初改選，但港府以2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻為由，延後選舉至明年9月5日，並由現屆議員延任過渡一年。
立法會延期運作至今已約有一個月，期間泛民議員一直採用之前的手段，經常以點人數、長時間發言等手段拖延議會討論各種議案，本地稱為「拉布」。
對於北京方面可能取消泛民議員議席所憑藉的理由，報導表示，港區維護國家安全法第22條第3款的「顛覆國家政權罪」列明，嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或香港特別行政區政權機關依法履行職能，違法者最高可判處5年以上、10年下有期徒刑；較輕者則可判處5年以下有期徒刑、拘役或者管制。
另據基本法第104條，包括立法會議員在內的主要官員及司法人員，就職時需宣誓效忠基本法及香港特區，宣誓時需表明「盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公」。
報導引述建制派人士說，這次人大常委會有可能循以上兩個方向「處理」泛民議員的「拉布」行動。
對於建制派方面批評泛民議員「拉布」，民主黨立法會議員林卓廷今天向媒體說，泛民要求點人數的做法符合基本法及立法會議事規則的要求。
他強調，泛民圍繞各種議案積極發言，並無違規。（編輯：沈朋達）1091109