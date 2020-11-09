拜登圓夢故事刺激陳揮文「抬轎」網激動：就等一個人回來
拜登圓夢故事刺激陳揮文「抬轎」網激動：就等一個人回來
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-09 15:13:24
美國總統大選即將落幕，未來將由民主黨參選人拜登入主白宮。由於拜登創下許多美國選舉史上新紀錄，包括最高齡（即將滿78歲）、最高得票數（7400萬票），其多年來一直嘗試競選總統最終獲勝的激勵故事，現在也感動台灣的媒體人，陳揮文日前就在臉書呼喚「拜登可以，有為者亦若是。」不少網友聞訊後十分激動，希望「等一個人」回來，對前高雄市長韓國瑜仍十分支持。
拜登本月20日將滿78歲，將成為美國史上年紀最大的總統，超越第40任總統雷根77歲離任的紀錄。不過，拜登的年紀也是選戰期間常被川普陣營攻擊的點，由於拜登常在公開談話時講錯話，被川普質疑「失智、老年癡呆」。美國廣播公司也曾經專訪過拜登談及年紀一事，拜登表示，民眾質疑他的年紀可以理解，但希望他可以證明年齡所累積的智慧及經驗，可以把事情做得更好。對此，陳揮文日前在臉書寫下，「1988，拜登參加民主黨總統初選，槓龜。2008，再度出馬，輸給歐巴馬，當了八年副總統。2016，媳婦熬成婆？錯，希拉蕊獲提名。2020，距當選僅差一步，回首1988，長達32年。拜登可以，有為者亦若是。如果看今晚「少康」，你知道我講的是誰，請幫忙分享，謝謝。」
不少網友聞訊後寫下:「一直在等那個人的穿雲箭」、「揮文先生，現在大概只有你敢在節目上提」、「挺韓總到底，少康有看了，沒離開」、「報告韓總士兵沒解散」、「下次國內的總統大選因該拱趙先生參選會更好看~更有話題」、「韓總再起！韓粉不散！無離開！」、「始終等一個人，但前提之下我們要有中立的中選會，中立的媒體及中立的法官，以上通通沒有，只有義和團白蓮教！」等語。 新聞來源為Newtalk 新頭殼