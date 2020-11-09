美國總統換人當重啟萊豬談判？柯文哲：源頭管理才是重點
美國總統換人當重啟萊豬談判？柯文哲：源頭管理才是重點
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-09 14:31:53
隨著拜登當選美國總統後，在台灣一直相當爭議的萊豬進口政策，也重新被審視是否有機會暫緩甚至退回。面對萊豬進口議題，台北市長柯文哲今天（9日）接受媒體訪問時，表示萊豬進口議題，一直都不是食安問題，而是溝通與管理問題，柯文哲也再度重申，源頭管理才是萊豬進口政策的重點。
柯文哲強調，關於美豬的進口問題之前已經提過了，「源頭管理、明白標示，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，所以不管是美豬還是將來有什麼新的東西要進來，作為台灣一個主體的政府，他還是可以對出口國有一些要求。」柯文哲說，「所以這個源頭管理明白標示，這還是我們臺北市政府一貫的立場，而且我們認為，源頭不處理好，地方政府非常難處理」。柯文哲強調，美豬這件事情不是食安問題，這是溝通跟管理的問題，「政府先宣布說要進口含有萊克多巴胺的美國豬肉，蔡總統先出來宣布，然後教育部說學生不可以吃，國防部說軍人不可以吃，我心裡面就在想說，欸你們要不要喬好再來講？」柯文哲表示，「我最近常常上網看看2012年甚至到2016，那些民進黨目前在掌權的各位，當年是怎麼講這件事情」。柯文哲也直言，關於萊豬進口一事，「誰在朝執政誰就贊成，誰在野就激烈反抗，我們一直沒有建立一個理性討論問題的社會。」柯文哲說，「我都認為這個是國家進步過程中過渡的階段，反正大家知道就好，對我來講源頭管理明白標示是一個最根本的方法」。