屏東四重溪溫泉季桃花燈海啟動　歡迎民眾泡湯賞桃花

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屏東四重溪溫泉季桃花燈海啟動　歡迎民眾泡湯賞桃花

記者黃正忠／屏東報導

calendar_today2020-11-09 14:49:34

屏東四重溪溫泉季桃花燈海啟動　縣長歡迎民眾泡湯賞桃花
▲2020最浪漫的屏東四重溪溫泉季活動，在四重溪溫泉公園熱鬧點燈啟動，充滿溫馨的桃紅燈海燈光閃閃、桃花遍野。（圖／屏東縣政府提供,2020.11,09）
2020最浪漫的屏東四重溪溫泉季活動，在四重溪溫泉公園熱鬧點燈啟動，滿場近千位民眾共同見證充滿溫馨的桃紅燈海，在點燈啟動瞬間，燈光閃閃、桃花遍野，將溫泉公園打造成浪漫樂園，讓大小朋友都能一起幸福滿滿。
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此外，在199線道另一端的旭海溫泉，也會打造成世外桃源，讓民眾享受2種不同的溫泉風情。
▲縣長潘孟安與近千位民眾共同見證充滿溫馨的桃紅燈海，在點燈啟動瞬間，燈光閃閃、桃花遍野，尖叫聲、讚嘆聲不絕於耳。（圖／屏東縣政府提供,
▲縣長潘孟安與近千位民眾共同見證充滿溫馨的桃紅燈海，在點燈啟動瞬間，燈光閃閃、桃花遍野，尖叫聲、讚嘆聲不絕於耳。（圖／屏東縣政府提供, 2020.11.09）
縣長潘孟安指出，今年推出消費送好禮活動，只要在車城鄉或四重溪溫泉區、牡丹鄉或旭海溫泉區住宿1晚、或餐飲小吃消費單筆滿新臺幣1,000元以上，檢具發票或收據(發票或收據日期:109年11月7日至110年3月1日)，即可兌換限量紀念品桃花福袋1份，讓大家有玩又有拿。

四重溪溫泉公園內，泡腳池棚頂上滿滿桃花綻放，池上可見朵朵桃花倒映，泡腳同時賞桃花，別有一番情趣。不管是桃花隧道或是桃花林，都會讓人不自覺停下腳步，靜靜地沉浸在幸福感中。

翩翩飛舞的蝴蝶燈飾、美麗的高跟鞋燈飾、藤花飄搖的旅服中心及小朋友最愛的粉紅旋轉木馬，都為園區內增添了不同風趣。

▲最浪漫的屏東四重溪溫泉季活動為期四個月，在翩翩飛舞的蝴蝶燈飾、美麗的高跟鞋燈飾、藤花飄搖的旅服中心都為園區內增添了不同風趣。（圖／屏東縣政府提供,
▲最浪漫的屏東四重溪溫泉季活動為期四個月，在翩翩飛舞的蝴蝶燈飾、美麗的高跟鞋燈飾、藤花飄搖的旅服中心都為園區內增添了不同風趣。（圖／屏東縣政府提供, 2020.11.09）
後山小徑還有朵朵桃花倒影在步道上，螢火蟲點點光芒穿梭在樹林內，而在公園旁的文化小徑與溫泉街，輕鬆自在的氛圍，讓民眾泡完溫泉後愜意而行。
縣府傳播暨國際事務處指出，今年四重溪溫泉季除了燈飾外，還規劃3項主題活動「桃花戀語」、「Cosplay大賽」、「求婚事務所」，邀請民眾共同參與，感受桃花朵朵開的幸福感。
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