屏東四重溪溫泉季桃花燈海啟動 歡迎民眾泡湯賞桃花
記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-11-09 14:49:34
2020最浪漫的屏東四重溪溫泉季活動，在四重溪溫泉公園熱鬧點燈啟動，滿場近千位民眾共同見證充滿溫馨的桃紅燈海，在點燈啟動瞬間，燈光閃閃、桃花遍野，將溫泉公園打造成浪漫樂園，讓大小朋友都能一起幸福滿滿。
此外，在199線道另一端的旭海溫泉，也會打造成世外桃源，讓民眾享受2種不同的溫泉風情。縣長潘孟安指出，今年推出消費送好禮活動，只要在車城鄉或四重溪溫泉區、牡丹鄉或旭海溫泉區住宿1晚、或餐飲小吃消費單筆滿新臺幣1,000元以上，檢具發票或收據(發票或收據日期:109年11月7日至110年3月1日)，即可兌換限量紀念品桃花福袋1份，讓大家有玩又有拿。
四重溪溫泉公園內，泡腳池棚頂上滿滿桃花綻放，池上可見朵朵桃花倒映，泡腳同時賞桃花，別有一番情趣。不管是桃花隧道或是桃花林，都會讓人不自覺停下腳步，靜靜地沉浸在幸福感中。
翩翩飛舞的蝴蝶燈飾、美麗的高跟鞋燈飾、藤花飄搖的旅服中心及小朋友最愛的粉紅旋轉木馬，都為園區內增添了不同風趣。
後山小徑還有朵朵桃花倒影在步道上，螢火蟲點點光芒穿梭在樹林內，而在公園旁的文化小徑與溫泉街，輕鬆自在的氛圍，讓民眾泡完溫泉後愜意而行。縣府傳播暨國際事務處指出，今年四重溪溫泉季除了燈飾外，還規劃3項主題活動「桃花戀語」、「Cosplay大賽」、「求婚事務所」，邀請民眾共同參與，感受桃花朵朵開的幸福感。