跨境網路購物、代購商品規避檢驗　標檢局：最高罰200萬

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不過，近來興起的「網路代購販售」模式，係指由代購業者為消費者向國外訂購商品，卻用消費者名義以自用品免驗輸入方式規避檢驗，然而該等應施檢驗商品均未符合檢驗規定。標準檢驗局表示，應施檢驗的代購商品仍應符合檢驗規定，網路代購業者應依規定完成檢驗程序。
標準檢驗局指出，網路代購販售應施檢驗商品，因其實際將商品引介進入國內消費市場，並使消費者透過該引介而取得該商品，是實質輸入者，即為商品檢驗法所規範之報驗義務人，代購業者如輸入未完成檢驗程序的商品，恐將涉及違反商品檢驗法第6條規定逃避檢驗，而受新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰處分。
但若是是消費者自行到跨境網站上購買應施檢驗商品，雖得以自用品申辦免驗方式輸入，然需自負商品安全責任，面臨如電器商品適用電壓、插頭型式，或嬰幼兒用品如車用兒童保護裝置、手推嬰幼兒車等，因體型等不同，而無法完全適用，甚至售後維修、保固等保障不足問題，因此標準檢驗局鼓勵民眾在國內購買應施檢驗商品以獲取應有保障。
另為因應網購商品盛行，標準檢驗局將針對媒體報導、民眾關注及不符合檢驗規定居高的商品，辦理網路市場檢查，查核應施檢驗商品是否標示商品檢驗標識，並規劃建置資訊系統自動蒐集與分析高風險商品及賣家，列為優先查核對象，強化網路監管，以確保市場上之應施檢驗商品符合檢驗規定，防制不安全商品於市場販售；該局也會持續與網路各大平台保持良好溝通與合作管道，主動針對涉違規商品進行宣導下架，維護網路商品交易安全性。