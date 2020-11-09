來場懷舊復古的時空之旅　文青必訪的高雄秘境在這裡！

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什麼？看似稀鬆平常的撞球館竟然是秘境景點？究竟憑什麼呢？
走進隱藏在巷弄間的傑克撞球館彷彿來到異世界，完全媲美聖經中的巴別塔，最頂樓的螺旋窗設計，看起來十分壯觀復古。只要找個好角度，便能輕鬆拍出看似高難度特技的各種動作。除了拍拍美照，也可和三五好友PK撞球，花少少的錢，悠閒享受美好時光。
地址：高雄市三民區鼎山街566-17號
電話：07-395-2445
安樂樓
建於1930年代的安樂樓歷經繁華滄桑，記載了日治時期當地的戲院酒家風華歷史。此地沒落許久，近年來因金鐘獎獲獎戲劇《一把青》的取景，而引來不少劇迷前來朝聖，成為IG熱門打卡景點。
走進寧靜的安樂樓，猶如搭乘時光機回到從前，讓人不禁好奇，這狹小的走道和老舊的石梯樓梯，隱藏著什麼故事，又含有多少人的青春回憶呢。過去的榮華熱鬧與現今的斑駁蕭條呈現強烈對比，令人回味無窮。
地點：高雄市林園區林園北路91號
漯底山自然公園
有「縮小版月世界」之稱的漯底山位於彌陀區，是該地區的制高點。由於地理位置易守難攻，曾是軍方要塞管制區，直到民國95年才對外開放，順勢成立「漯底山自然公園」。
因受軍方保護，保留了最原始的自然風貌，山巒起伏綠意盎然，園區內也有多條步道，可供民眾健走，從不同角度欣賞惡地景觀。其中，有一座吊橋可通往由碉堡改建的觀景台，可俯視大小岡山。
園區內也保有許多軍事裝備，如崗哨，經政府整理改造，十分適合拍照，也藉此讓民眾一窺軍隊努力捍衛國家的痕跡。
地址：高雄市彌陀區漯底里山頂路
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