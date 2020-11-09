來場懷舊復古的時空之旅　文青必訪的高雄秘境在這裡！

身為台灣第二大城市，高雄除了有駁二特區、草衙道及愛河等超棒地方，更是有許多隱藏版景點，深受在地人喜愛，有些甚至神秘到連在地人都不見得曉得呢。

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▲圖／IG @sue__u (左) 和 @phiteao (右)提供

▲圖／IG @zhe.life (左) 和 @molly_____fan (右)提供