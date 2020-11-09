影／蘇貞昌期勉電動、自駕雙核心　驅動車輛產業衝衝衝

財團法人車輛研究測試中心今年歡慶三十週年，今(9)日行政院長蘇貞昌到車輛中心參訪與勉勵，並試乘車輛中心與台灣廠商共同設計開發之自駕電動小巴WinBus，以及參訪實車碰撞實驗室、亞洲最大巴士等級電磁相容實驗室及試車場等重要研測設施。

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▲蘇貞昌(左二)等人與碰撞假人一起喝咖啡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲蘇貞昌(左二)等人與碰撞假人一起喝咖啡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

參訪期間蘇貞昌也期許車輛中心擴大研發深度開發出更多的專利與前瞻性商品，扮演扶植台灣車輛產業前行的關鍵角色，協助我國資通訊產業與車輛產業合作，建立台灣在全球車輛產業的關鍵供應鏈地位，並發揮我國在全球的經濟影響力。

▲車輛中心 30有成，行政院長蘇貞昌與經濟部長王美花視察慶生，期許車輛中心繼續驅動車輛產業衝衝衝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲車輛中心 30有成，行政院長蘇貞昌與經濟部長王美花視察慶生，期許車輛中心繼續驅動車輛產業衝衝衝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

車輛中心於1990 年由經濟部推動成立，成為專責協助車輛產業升級轉型的單位，30年來逐步累積研發檢測能量的同時，不但協助MIT車輛產品行銷全世界，並為國人安全與環保的用車環境善盡把關之責，帶動了產業加值與轉型升級。

▲行政院長蘇貞昌(後排左五)與經濟部長王美花等貴賓與年輕工程師群在自駕電動小巴WinBus前合照。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲行政院長蘇貞昌(後排左五)與經濟部長王美花等貴賓與年輕工程師群在自駕電動小巴WinBus前合照。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

車輛中心表示，在數位轉型浪潮之下，電動、AI、大數據應用趨勢愈加明顯，繼產品改良、國際驗證之後，車輛中心轉而投入智慧安全、車輛物聯網、電動節能三大技術領域之創新研發，致力產出獨特專利技術，技轉予產業界應用，打造全方位車輛科研平台，至今車輛中心擁有超過500多項發明專利，51項技術，成為台灣車輛產業自主創新研發的中堅力量。

車輛中心串連產業打造的MIT自駕電動小型巴士WinBus，於2019年正式公開亮相，並在彰化觀光地區開始試乘營運。透過自主研發、產品驗證、打造生態鏈三箭齊發，讓研發、製造、量產三大能量齊聚到位。

▲行政院長蘇貞昌與經濟部長王美花參觀國內唯一碰撞實驗室，了解整車碰撞及臺灣新車安全評等(TNCAP)能量。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲行政院長蘇貞昌與經濟部長王美花參觀國內唯一碰撞實驗室，了解整車碰撞及臺灣新車安全評等(TNCAP)能量。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

WinBus具有的高彈性優勢，不僅可適應各地之公共接駁、偏鄉或離峰接駁等交通需求，更可減緩人力駕駛的負擔，延長營運時間。目前利用沙盒實證運行，逐步累積運行實績之後，將可建構創新商業模式，為民眾打造更便捷、無憂的智慧生活圈。