無薪假人數降至1.1萬人 與6月底高峰相比大減63個百分點
無薪假人數降至1.1萬人 與6月底高峰相比大減63個百分點
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-09 15:58:57｜update2020-11-09 16:01:00
新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，不少事業單位選擇與勞工先行協商減少工時，來降低支出成本，勞動部今（9）日公布最新統計數據，在勞雇雙方協商減少工時實施人數為1萬1696人，較上期相比減少1607人，實施家數也從685家縮為455家，創下6月底實施人數與家數高峰紀錄以來新低，人數大減約63個百分點。
勞動部勞動統計查詢網今日公布「勞雇雙方協商減少工時實施人數」，根據統計，截至今日為止，實施俗稱無薪假、減班休息的事業單位家數為455家、人數為1萬1696人，與上期公布實施家數685家，實施人數1萬3303人相比，這期家數減少230家，人數減少1607人。從統計數據來看，今年6月為實施無薪假高峰階段，事業單位家數高達1440家，實施人數逾3萬人，雖在7月中有微幅減少，但7月底又再攀升達1122家、2萬7085人，而今日統計創下不管家數或人數上都是6月底高峰以來新低。
至於部分業者公司停業狀況，勞動部也會轉知主管機關進行整體盤點。據統計，這期實施家數最多的為製造業156家，其次為批發及零售業145家、支援服務業42家；而實施人數最多的是製造業7852人，其次則為批發及零售業1637人、運輸及倉儲業1005人。另外，勞動部為提供實施無薪假的事業單位薪資差額補貼，祭出「安心就業計劃」，每人每月最高可領1.1萬元、最長6個月，補助至今年底，但由於申請人數居高不下，勞動部經評估後，決議計劃延長到明年6月30日，同時放寬每人最長可領到12個月。