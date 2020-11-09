公視董監事審查會 國民黨團控綠營審查委員想修改規則
公視董監事審查會 國民黨團控綠營審查委員想修改規則
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-09 16:12:33
公視第七屆董監事審查今（9）日上午舉行，國民黨推薦的審查委員以集體「請假」的方式杯葛審查進行，下午國民黨團召開記者會，總召林為洲痛批民進黨推派的審查委員，人數不夠竟想透過修改規則的方式，通過董監事提名，林為洲嗆「我在這裡公開挑戰提出的委員、老師，可以這樣改遊戲規則的嗎？如果可以我去跳海，看他們敢不敢跟我賭，如果不行，請他們去跳海給大家看！」
公視董監事由文化部提出，經行政院核定後送交審查委員會決定是否通過，而審查委員會的人數比例，是依照各政黨在立法院的席次來提，民進黨團8席、國民黨團5席、時代力量黨團1席、台灣民眾黨團1席，每個提名人都要獲得3/4(15位委員中的12位)支持，才能成為公視董監事，國民黨團代表缺席，代表即便民進黨團、時代力量黨團、台灣民眾黨團都支持，也無法達到門檻。林為洲指出，民進黨推派的審查委員中，有人眼見人數不夠，竟想當場修改規則，把「3/4審查委員同意」改成「出席的審查委員有3/4同意」。席間台灣民眾黨推派的謝啟明不為此提案背書，退席抗議。
林為洲表示，法律條文上，規範「全體委員3/4同意」，「出席委員3/4同意」非常大的不同，前者的門檻相當高，保障了少數族群的意見，在重大議題上不至於被多數暴力。後者則容易被執政黨動員，以人數優勢強行通過。
林為洲痛批「你有沒有念法律？我在這裡公然挑戰提出這樣做的委員、老師，可以這樣改遊戲規則，我去跳海，看他們敢不敢，如果（不）可以，請他們都去跳海給大家看。」國民黨立委李德維表示，民進黨的審查委員中，從學者、教授、前新聞局長都有，卻當場提出沒有法律依據、修改遊戲規則的提議，「這樣的專家學者，到底是政黨打手，還是社會中立公正人士，讓人懷疑。」李德維要求公視董事會提供審查會議發言紀錄，讓全台灣人了解哪些人為人民發聲，而哪些人又是政黨打手。