制霸全國！鄭文燦至澎湖講美國小送棒球用具大受歡迎

桃園市長鄭文燦在台北市澎湖同鄉會理事長唐一弘先生等人的陪同之下，9日下午代表樂天桃猿隊，捐贈一批棒球用具給少棒界傳奇「講美國小」

鄭文燦對於這所只有42位小朋友的迷你小學，竟能培育出那麼多實力堅強的棒球國手感到不可思議。

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鄭文燦當場勉勵小球員明年過來桃園龜山國小比賽，如果贏了鄭文燦承諾要帶小朋友去X-park水族館玩

講美國小校長

張宏宇

則回贈「制霸全國」簽名球給鄭文燦，預祝他更上一層樓。

講美國小在地方人士與縣府積極努力之下，

▲喜愛棒球運動的鄭文燦相當敬佩講美少棒精神，今天特別帶來棒球、手套等用具，也參觀了講美國小的活力館等硬體設施，了解離島小選手訓練時遇到的困難。（圖／記者張塵攝，2020.11.09）

喜愛棒球運動的鄭文燦相當敬佩講美少棒精神，今日特別帶來棒球一箱、手套兩箱（20右投；5左投）、捕手面罩、護胸、護腿組，教育處長蘇啟昌特別感謝桃園各界能關心離島的棒球運動發展，也歡迎樂天桃猿對能來澎湖進行交流活動

樂天桃猿隊投手黃偉晟、莊昕諺兩位優秀的澎湖子弟也隨行，跟這群活潑好動的小球員練習，鄭文燦也參觀了講美國小的活力館等硬體設施，了解離島小選手面臨訓練時遇到的困難。

▲講美國小校長張宏宇也致贈「制霸全國」的簽名球給鄭文燦，鼓勵他更上一層樓的意思相當明顯。（圖／記者張塵攝，2020.11.09）

鄭文燦接受專訪時指出，大家知道澎湖旅居高雄的人口眾多，帶是隨著航空交通的發達，目前旅居新北、桃園、宜蘭的澎湖鄉親有27萬人之多，做為澎湖與北台灣交流第一站的桃園市而言，能藉由講美棒球這個媒人，希望能串起這份合作的契機

而講美國小