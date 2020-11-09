黃少祺聯手明杰做惡　韓瑜坦言：我有點不爽

8點檔《天之驕女》一開始明杰飾演的「正派」顏聖元被酸民罵到臭頭，他表示不會去看網友的留言，因為不想心情被影響，並尊重每一位網友的評論。現在明杰由善轉惡，反而獲得很多喝采聲，讓他完全搞不懂。明杰笑說演惡人就是被打的機會多，有時打完收工回家，樓下管理員都用一種很擔心的臉看他，他心裡都會想說：「我不是壞孩子啦！只是演一個壞孩子而已啦！」

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▲黃少祺（左）、明杰在劇中是「絕世大渾蛋」。（圖 / 三立提供）

× ▲黃少祺（左）、明杰在劇中是「絕世大渾蛋」。（圖 / 三立提供）

明杰在劇中惡事做盡，演技也更放得開，觀眾都覺得他找對了戲路，最近他與「岳父」黃少祺狼狽為奸使壞，又掀起劇情高潮，明杰笑說黃少祺是顏值與演技擔當，即使再使壞罵聲都少，「果然薑還是老的辣！」前輩黃少祺表示明杰從之前的正派，到現在的大反派，戲路中間差別很大，「其實好人最難演，不像壞人這麼有層次，角色立體感容易突出。」黃少祺說明杰之前被限制，現在好還要更好，要不斷求進步，他更強調雖飾演反派但千萬不要過於浮誇、太油，演員就是要發自內心真正去好、真正去壞。

▲黃少祺（左）傳授演反派經驗給明杰。（圖 / 三立提供）

× ▲黃少祺（左）傳授演反派經驗給明杰。（圖 / 三立提供）

這次與黃少祺岳父女婿合體，明杰竟然穿錯衣服，黃少祺爆料說有次明杰看到一套西裝，以為是為他準備的就直接穿了，後來才發現是岳父的，讓明杰感覺很糗。黃少祺在劇中要把明杰培養成張嘉良接班人，要讓觀眾看到兩個絕世大渾蛋，能創造出什麼火花，但最近看到黃少祺與明杰聯手，卻讓韓瑜有點抱怨，她說最近輸給明杰有點不爽，大家都站在他們那邊，都不投受歡迎票給韓瑜了，黃少祺則笑說：「觀眾都愛看神經病，明杰有潛力，戲神經打開了，觀眾現在覺得瘋聖元真的比較有趣。」