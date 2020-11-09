賀錦麗的魅力 嘉義檢察官5年前就有感
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-09 17:51:43
嘉義地檢署今(9)日在其臉書粉絲團發佈恭賀「賀錦麗成為美國史上第一位女性副總統」訊息，任職嘉義地檢署的陳昱奉檢察官，5年前就曾與賀錦麗在美同桌用餐與交流，當時就感受賀錦麗非常有個人魅力，而且認定賀入主白宮後，對我國將會更友善。
美國總統大選民主黨拜登勝選，搭檔競選的副總統當選人賀錦麗就是美國史上第一位女性副總統，成為熱門的話題對象，5年前嘉義地檢署檢察官陳昱奉陪同當時法務部長羅瑩雪出席全美州檢察長年會，即與時任州檢察總長的賀錦麗同桌用餐，並討論、交流有關青少年毒品議題。嘉義地檢署的粉絲團今天轉陳昱奉檢察官的說法指，賀錦麗認為當一個檢察官，可能是對社會希望有所貢獻，比自己的政治前途更為重要。當時在場的法務部前部長羅瑩雪也指出，賀錦麗非常尊重中華民國，至於她入主白宮後，對我國是否更友善，陳昱奉從當年的交流經驗認為，答案是肯定的。
陳昱奉說，美國多數州檢察長是選舉出身，賀錦麗也是，賀相當健談，對環保、青少年毒品議題都很重視，年會當時的交流過程，羅瑩雪部長也提到國內矯正機關等問題。賀錦麗非常肯定台灣透過司法外交模式，和美國州檢察長交流。
與賀錦麗的互動過程，讓陳昱奉感受到賀的自信與魅力，及其為弱勢爭取權益的熱情，而且時任美國州檢察長協會秘書長的馬佛森就曾提醒「賀有魅力、政治前途看好，台灣應持續保持交流」，陳返台後就將個提醒錄記在報告內容，並提持續保持交流的建議。