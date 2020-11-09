科大開發「居家照顧智慧語言」 獲創新競賽產學組首獎
科大開發「居家照顧智慧語言」 獲創新競賽產學組首獎
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-11-09 20:40:00
台灣已邁入高齡社會，勞動部一項統計顯示，截至今年七月，台灣有逾25萬外籍看護工，但語言不通可能降低照顧品質，修平科大資管系研發「居家照顧智慧語言協助系統2.0」，透過預備訊息及電腦資訊系統輔助，可有效突破外籍移工語言溝通障礙，創新又實用，在第25屆大專校院資訊應用服務創新競賽中，勇奪產學合作組第1名。
由經濟部工業局、教育部資訊及科技教育司、中華民國資訊管理學會合辦的「大專校院資訊應用服務創新競賽」，是國內大專校院資訊系科極為重視的全國性競賽，競爭激烈。修平科大由程裕繁、袁亦強老師率領的居智先鋒學生團隊，歷經2屆持續研發的「居家照顧智慧語言協助系統2.0」，脫穎而出，獲得產學合作組(PR2)第1名，優異表現傳捷訊，全校師生與有榮焉。修平科大資管系老師程裕繁表示，因應高齡社會到來，專業長照機構林立，但國人重視親情，極高比例失能者，傾向採取聘顧照顧人員居家照顧方式。勞動部資料顯示，截至今年七月，台灣共有25萬4千餘名外籍看護工協助照顧居家失能者。
據了解，國人倚賴外籍看護居家照顧，主因是薪資低、服從性高。但相對的，存在語言不通、有逃跑疑慮等。尤以語言不通，容易導致居家照顧品質受影響，最常見的是，如果家裡只有外籍看護和受照顧者，一旦發生意外，有可能難以迅速叫救護車或報警。
其次，外籍看護若陪伴長輩外出散步，遇到長輩不適，或發現忘記關瓦斯、輪椅故障等緊急情況，也可能無法立即向路人求助。受照顧者若沒有子女，或子女工作忙碌、不孝等，只有外籍看護陪伴的情況，更有可能無法完成看診掛號，或喘息服務申請。程裕繁老師指出，外籍看護在高齡社會不可或缺，但存有問題也是事實，有鑑於此，修平科大資管系師生，包括學生洪國書、林永沂、陳又齊、廖勇傑、李冠穎等人，以「居家照顧智慧語言協助系統2.0」為題，透過設計預備訊息以及電腦資訊系統輔助，成功解決外籍看護語言溝通障礙，在照顧失能者可以做得更高，服務品質更提升，具有商品化潛力。