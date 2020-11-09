科大開發「居家照顧智慧語言」　獲創新競賽產學組首獎

台灣已邁入高齡社會，勞動部一項統計顯示，截至今年七月，台灣有逾25萬外籍看護工，但語言不通可能降低照顧品質，修平科大資管系研發

預備訊息及電腦資訊系統輔助，可有效突破外籍移工語言溝通障礙，創新又實用，在

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經濟部工業局、教育部資訊及科技教育司、中華民國資訊管理學會合辦的「

專業長照機構林立，但國人重視親情，極高比例失能者，傾向採取聘顧照顧人員居家照顧方式。勞動部資料顯示，截至今年七月，台灣共有25萬4千餘名外籍看護工協助照顧居家失能者。

▲修平科大師生看到高齡社會存在的長照問題，開發「居家照顧智慧語言」，獲創新競賽產學組首獎。（圖／修平科大提供）

據了解，國人倚賴外籍看護居家照顧，主因是薪資低、服從性高。但相對的，存在語言不通、有逃跑疑慮等。尤以語言不通，容易導致居家照顧品質受影響，最常見的是，如果家裡只有外籍看護和受照顧者，一旦發生意外，有可能難以迅速叫救護車或報警。

其次，外籍看護若陪伴長輩外出散步，遇到長輩不適，或發現忘記關瓦斯、輪椅故障等緊急情況，也可能無法立即向路人求助。受照顧者若沒有子女，或子女工作忙碌、不孝等，只有外籍看護陪伴的情況，更有可能無法完成看診掛號，或喘息服務申請。

「居家照顧智慧語言協助系統2.0」為題

設計預備訊息以及電腦資訊系統輔助，成功解決外籍看護語言溝通障礙，在照顧失能者可以做得更高，服務品質更提升，具有商品化潛力。