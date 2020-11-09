竹市首創消防火場的MR混合實境　救災場景超擬真

高科技訓練救災！新竹市政府獲經濟部前瞻計畫補助一億八二一四萬元，在新竹市消防教育訓練基地，導入全國首創MR(混合實境)、VR(虛擬實境)等，模擬出幾乎真實場景，還有高溫濃煙、火焰閃燃等，都是過去消防員唯有透過實際救災才能接觸火災危險，全面提升消防員救災訓練效率。

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新竹市長林智堅九日搶先體驗，他MR(混合實境)救災訓練設施，透過實境眼鏡，能讓受訓者眼中的訓練基地變成失火民宅實況，起火、受困民眾皆栩栩如生，林智堅也擔任水線瞄子手（瞄子即為消防水帶前端噴射頭），在消防訓練教官指導與隊員協助下，嘗試滅火更救出生還者。他也體驗消防員訓練日常，先換裝消防衣，負重爬兩層樓梯，還接受搜救訓練，進入倒塌大樓內，協助搜尋生還者。

▲新竹市消防局首創全國建置消防火場MR混合實境和VR虛擬實境，市長林智堅前往體驗，都說相當震撼，肯定這些對消防員的訓練功效。(圖/記者金祐妤攝,109.11.9）

消防局長李世恭說，MR(混合實境)系統，最佳優點是消防訓練教官可透過系統看見學員視野，提醒學員忽略的救災盲點，即時糾正並指導救災，救災訓練更加全面，另外，該系統也可讓學員重複練習，不須像過去顧慮模擬真實場景的高成本，讓消防員能透過高科技身歷其境火場實況，事半功倍做好救災應變準備。





李世恭說、MR能高度擬真模擬救災現場狀況，帶上實境眼鏡能看見火場，MR的「感應握把」更可裝在連接水帶的噴頭（即瞄子）上，學員戴上眼鏡、手持握把，不只身歷其境，連器材的觸感及重量都十分逼真。

▲新竹市消防局首創全國建置消防火場MR混合實境和VR虛擬實境，市長林智堅前往體驗，都說相當震撼，肯定這些對消防員的訓練功效。(圖/記者金祐妤攝,109.11.9）

另外，透過VR(虛擬實境)打造的消防救災模擬演練系統，還特別針對新竹街景特色，模擬出大型購物中心（仿大遠百）、高層建築物（仿國賓飯店）、狹小巷弄地區（仿關帝廟）等火災樣貌，以便消防指揮官訓練調度指揮。