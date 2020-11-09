▲ KIA 再創歷史紀錄，7-10 月銷售年成長破三成

KIA Picanto 榮登同級進口小車 7-10 月總冠軍
KIA Picanto 繼 7-9 月蟬聯同級進口小車銷售冠軍後銷售持續成長，讓 KIA Picanto 在 10 月再次寫下 127 台的銷售佳績。KIA Picanto 累計 7-10 月的總銷量達 579 台，不僅較去年同期成長達 42%，更榮登 7-10 月同級進口小車銷售總冠軍。KIA Picanto 配備 7 具 SRS 輔助氣囊，並配備 AEB 自動緊急煞車輔助系統，Picanto 也榮獲國際 iF 設計大獎與德國 Red Dot 設計獎外型。
同樣榮獲國際設計大獎肯定的 KIA Stonic，標配 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統及 6 具 SRS 輔助氣囊。KIA Stonic 累計 7-10 月總銷量，較去年同期成長 11％，同樣持續寫下熱銷佳績。本月 KIA 總代理森那美起亞汽車，特為 Picanto 與 Stonic 推出專屬財務方案，僅需低頭款 2.2 萬並享低月付，即可入主。
KIA Carens 最終限量倒數
本月 KIA 總代理森那美起亞汽車為 KIA Carens 推出高達總價值 20 萬的最終限量優惠，即刻入主 KIA Carens 除可享全車系升級首年乙式車體險，另享 5 萬購車金、5 萬配件金、50 萬 0 利率、5 萬元政府貨物稅舊換新補助，與 5 年不限里程原廠保固。
Sorento 預售亮眼，首 100 位前瞻車主限量尊榮升等
KIA Sorento 首 100 位前瞻車主限量的專屬升等早鳥禮遇，也即將邁入最後倒數。Sorento 即將於 11 月 11 日正式上市。
2020 年 11 月 KIA 全車系優惠一覽
|車型
|建議售價(新台幣/萬元)
|優惠內容
|PICANTO 1.2汽油
經典 / 時尚 / GT-LINE / X-LINE
|49.9 / 55.9 / 59.9 / 59.9
| 低頭款2.2萬，月付7,288元起
五年不限里程全車原廠保固
|STONIC 1.4汽油
經典 / 時尚
|69.9 / 74.9
|低頭款2.2萬，月付10,288元起
五年不限里程全車原廠保固
|STONIC 1.0T汽油
時尚 / 驚艷
|79.9 / 84.9
|STONIC 1.0T汽油
驚艷雙色
|85.9
|CARENS CRDI 1.7柴油
科技 / 旗艦 / 旗艦七人座
|87.9/ 97.9/ 108.9
|首年乙式車體險
5萬元購車金
5萬元專屬配件
50萬高額0利率
五年不限里程原廠保固
|NEW SPORTAGE 2.0柴油
御尊 / GT LINE 2WD /
GT LINE 4WD
|113.9/ 127.9/ 136.9
|5萬元專屬配件
60萬高額0利率
五年不限里程全車原廠保固
|STINGER汽油 2.0T EX / 2.0T GT-LINE / 3.3 GT
|145.9/ 175.9/ 225.9
|100萬60期0利率 (限指定年式)
三萬公里免費保養(限指定年式)
一年千萬超額丙式全險(限指定年式)
五年不限里程全車原廠保固
|SORENTO 2.2柴油 (2020年式)
2WD豪華 / AWD GT-LINE
|141.9/ 164.9
|5萬元專屬配件
100萬高額0利率(限指定年式)
一年千萬超額丙式全險(限指定年式)
五年不限里程全車原廠保固
|CARNIVAL 2.2柴油
經典 / 豪華
|138.9/159.9
|限量升級影音配件(限指定車型)
60萬高額0利率
五年不限里程全車原廠保固