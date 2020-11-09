▲ KIA 再創歷史紀錄，7-10 月銷售年成長破三成

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KIA Picanto 榮登同級進口小車 7-10 月總冠軍

KIA Picanto 繼 7-9 月蟬聯同級進口小車銷售冠軍後銷售持續成長，讓 KIA Picanto 在 10 月再次寫下 127 台的銷售佳績。KIA Picanto 累計 7-10 月的總銷量達 579 台，不僅較去年同期成長達 42%，更榮登 7-10 月同級進口小車銷售總冠軍。KIA Picanto 配備 7 具 SRS 輔助氣囊，並配備 AEB 自動緊急煞車輔助系統，Picanto 也榮獲國際 iF 設計大獎與德國 Red Dot 設計獎外型。





同樣榮獲國際設計大獎肯定的 KIA Stonic，標配 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統及 6 具 SRS 輔助氣囊。KIA Stonic 累計 7-10 月總銷量，較去年同期成長 11％，同樣持續寫下熱銷佳績。本月 KIA 總代理森那美起亞汽車，特為 Picanto 與 Stonic 推出專屬財務方案，僅需低頭款 2.2 萬並享低月付，即可入主。





KIA Carens 最終限量倒數





本月 KIA 總代理森那美起亞汽車為 KIA Carens 推出高達總價值 20 萬的最終限量優惠，即刻入主 KIA Carens 除可享全車系升級首年乙式車體險，另享 5 萬購車金、5 萬配件金、50 萬 0 利率、5 萬元政府貨物稅舊換新補助，與 5 年不限里程原廠保固。





Sorento 預售亮眼，首 100 位前瞻車主限量尊榮升等



KIA Sorento 首 100 位前瞻車主限量的專屬升等早鳥禮遇，也即將邁入最後倒數。Sorento 即將於 11 月 11 日正式上市。



2020 年 11 月 KIA 全車系優惠一覽



