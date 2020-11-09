成功大學推廣環保外送　循環容器自助歸還

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台南市努力與外送平台配合，送餐時提供可回收容器，並由政府提供誘因，增加民眾的接受度，減少一次性食器每天的用量。成功大學副校長蘇芳慶表示，成大是全台灣第一所率先推動聯合國SDG永續發展的大學，2020年英國泰晤士高等教育世界大學影響力排名，成功大學排名全台第一，亞洲第二，全球第38名。
成功大學約有2.3萬名學生，學生是外送最大的消費族群，環保署與台南市政府選擇和成大合作試辦是睿智的決定，因為成大持續推動永續發展，成大非常榮幸為地球盡一份心力。
環保署副署長蔡鴻德表示，疫情之後，大家對外送的需求量增加，也增加垃圾量，我們一定要想辦法處理，希望可以透過回收的方式，靠民眾的幫忙，在享受外送服務的同時，讓垃圾減量。
首波參與環保外送試辦計畫的台南店家共有22家，提供消費者可循環使用的外送容器，於成功大學勝利校區勝六學舍、光復校區雲平咖啡、台南市中西區、東區及北區等29處，設置環保外送容器自助歸還站。
好盒器創辦人李翊禾、宋宜臻是成大工業設計系校友，從環境永續的角度出發創辦好盒器，推出容器租借服務，李翊禾說，「這個世界的價值觀逼著我們去擁有很多需要以外的想要，每一次的消費，就是在為世界投票」；宋宜臻強調，地球只有一個，「有沒有可能未來製造出的任何產品，讓消費者不管怎麼選都是友善環境」。
愛地球外送試辦自109年11月9日至110年1月4日，消費者須先成為好盒器官方line帳號會員，即可在外送服務試辦區域內，於Foodpanda訂餐頁面選擇使用循環容器出餐，用餐後3日內歸還至台南市29處循環容器歸還站，即可取得Foodpanda 30元優惠碼，下次消費滿100元即可折抵。