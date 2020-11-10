預防寶寶過敏　注意環境還不夠　別讓「飲食」成預防漏洞

家中一塵不染、床被枕頭也定期清洗曝曬，但寶寶還是過敏，東抓西抓、身上滿佈抓痕，讓人好挫折！新樓醫院新生兒科陳奕吟醫師表示，寶寶過敏原因不僅僅是環境影響，門診中常遇見的過敏案例，通常都是在寶寶3至6個月後，因食物過敏而誘發。因此，若發現寶寶身上有小疹子、皮膚粗糙、脹氣腹瀉、腸絞痛等狀況，就可能是過敏的初期症狀。若因初期過敏症狀輕微，而不注意預防，寶寶將持續暴露在過敏原下，使症狀逐漸加劇，罹患過敏疾病的機率也將大幅增加。

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研究顯示，將近半數的寳寳在1歲前，會開始因為「飲食因素」誘發過敏，像是牛奶蛋白、雞蛋，都是常見過敏原。因此，陳奕吟醫師強調，過敏不能只注意環境清潔。針對寶寶的飲食，最好的選擇是哺餵母乳，讓寶寶藉由母乳接收媽媽的抗體與免疫因子；若是母乳量不足，或有其他因素無法哺餵，建議媽媽們優先選擇具「精準定位水解技術」的水解蛋白配方來銜接母乳。精準定位水解技術是藉由酵素將牛奶蛋白中的刺激分子切斷，可降低寶寶被誘發過敏的機率。

兒科醫師：切勿以為過敏症狀過了就沒事！過敏應持續預防到3歲





過敏在寶寶每個成長階段都可能會發生，1歲前可觀察「皮膚」和「腸胃」是否有出現初期徵兆：初期的皮膚過敏，會讓寶寶臉頰或四肢關節的皮膚紅腫搔癢、乾燥脫屑；腸胃過敏的症狀有脹氣、腹瀉、便秘、腸絞痛等，一旦過敏發生都會影響寶寶的睡眠品質和脾氣，當寶寶出現這些狀況，或是晚上易驚醒哭鬧，就要特別注意寶寶是否已經過敏。





若過敏長期未改善，可能對孩子造成更多生理與心理上影響。例如，呼吸道過敏會誘使寳寳產生打噴嚏、鼻塞、睡覺張嘴、睡眠不足等問題，除了會影響寶寶成長發育外，因長期睡眠品質不佳，也會容易造成寶寶情緒發展不穩；腸胃過敏的寶寶因吸收受阻，可能導致營養不良或偏食。所以若初期寶寶過敏不論是腸胃、皮膚亦或是呼吸道，沒有好好處理的話，長期會造成惡性循環。陳奕吟醫師提醒，家長應從出生起關注過敏預防，將過敏風險控制到最小，為把握免疫發展關鍵期，應持續預防過敏直到寶寶3歲。





所有水解配方都能有效預防過敏？ 醫師：關鍵在於是否能有效切斷過敏原





飲食是預防寶寶過敏的第一步，可坊間水解品牌琳瑯滿目，效果卻不盡相同。陳奕吟醫師分享，家長可優先挑選有大規模臨床實證的大廠牌，確保其具備精準定位水解技術，有效降低未來被誘發過敏的機會。





水解品牌技術有差別 家長該如何挑選？





醫師說明，牛奶蛋白中有溫和及易致敏的蛋白質片段。因此，能否精準定位並切斷過敏片段，同時還能把過敏蛋白轉化為較溫和的蛋白，才是幫助寶寶預防過敏的關鍵，家長們在選擇水解配方時，也應先了解不同技術的差異，對預防過敏的效果也有不同。





簡單來說，若將寶寶的免疫系統比喻為一個家，水解技術就像是幫寶寶預防壞人入侵的「保全」，一般水解技術聘僱的是普通保全，無法辨識蛋白質的好壞，只是單純將蛋白質分子隨機切斷成小分子，而精準水解配方就像是專業訓練的保全，能精準的找出易致敏的蛋白質分子，並且把它切斷，再馴化成溫和的蛋白質分子。這些溫和的蛋白質，可調節寶寶的免疫系統，未來再遇到相同刺激物，可減低過敏的反應。

陳奕吟醫師表示，引發寶寶過敏的原因很多，但掌握「環境」與「飲食」兩大預防重點，尤其是常被忽略的飲食，若家長可提早預防，寶寶誘發過敏的機率就會大幅降低。注意初期過敏徵兆，確實預防，才能讓寳寳健康快樂的成長。