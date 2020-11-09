影／美豬進口爭議？蘇貞昌：馬政府開放美牛8年都沒事

經濟部技術處轄下的財團法人車輛研究測試中心歡慶30週年，行政院長蘇貞昌今（9）日到車輛中心參訪、針對美豬進口爭議，強調馬英九前總統開放美牛進口，到現在8年了，臺灣人吃美牛從1萬8000公噸吃到一年6萬4000公噸，也都沒有事。

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▲蘇貞昌指出，美豬進口這是美國要求台灣遵守當年答應的承諾，所以，我們不能自己毀棄。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲蘇貞昌指出，美豬進口這是美國要求台灣遵守當年答應的承諾，所以，我們不能自己毀棄。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

蘇貞昌表示，美豬進口從過往的經驗、國際局勢，並以科學、理性來判斷，美豬、美牛都是同種萊克多巴胺，馬英九前總統開放美牛進口至今8年，台灣人吃美牛從每年1萬8000公噸到6萬4000公噸，都沒事，當時還沒有國際標準，現在是依據聯合國頒布標準，一定會明白標示、嚴格管理，堅守食安各方面應該做的事。

蘇貞昌說，他覺得美豬進口這件事情，台灣都從過往的經驗、國際的局勢，大家很科學、理性來判斷，美豬、美牛萊克多巴胺都是同一種萊克多巴胺，馬英九前總統開放美牛進口，到現在8年了，台灣人吃美牛從1萬8000公噸吃到一年6萬4000公噸，也都沒有事。

▲蘇貞昌強調，國際貿易就是互相往來，經過24年台灣口蹄疫拔針成功，台灣豬肉經紛紛出口外銷澳門等很多的地方。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲蘇貞昌強調，國際貿易就是互相往來，經過24年台灣口蹄疫拔針成功，台灣豬肉經紛紛出口外銷澳門等很多的地方。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

在美國新總統上任後，針對美豬進口，美國是否還會再重新簽訂各種條件？蘇貞昌說，美國人經由民主程序產生的總統，無論是哪一黨，都是美國的總統，美國要求台灣遵守當年答應的承諾，台灣政府也是延續的，所以不能自己毀棄過去的總統沒有做到的，現在蔡總統要讓世界看到台灣是一個負責任的政府、負責任的國家。

蘇貞昌指出，美豬進口這是美國要求台灣遵守當年答應的承諾，所以，我們不能自己毀棄過去總統沒有做到的，現在總統蔡英文要讓世界看到台灣是一個負責任的國家，因為，美國人經由民主程序產生的總統，無論是哪一黨，都是美國的總統，正如同我們台灣政府也是延續的是一樣的。

▲國內養豬戶覺得美豬進口這件事情，政府應該要重新考量。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲國內養豬戶覺得美豬進口這件事情，政府應該要重新考量。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

蘇貞昌強調，國際貿易就是互相往來，經過24年台灣口蹄疫拔針成功，台灣豬肉經紛紛出口外銷澳門等很多的地方，我們要賣人家，不准人家來，沒有這種自由貿易，自由貿易不能自己訂一套標準，但我們也是一個民主開放的社會，會明白標示，國人可以很清楚的做抉擇，一定嚴格把關。