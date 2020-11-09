影／秒殺！「鹿溪宴」從小吃版升級為總舖師掌廚的桌菜

今年的鹿港四季紅冬歡系列活動有什麼亮點呢？鹿港鎮長許志宏今（9）日宣布，從在地傳統文化出發，打造了鹿港小吃的升級版「鹿溪宴」，於11月28、29日在文小五預定地推出澎湃的鹿港美食饗宴，每天辦理225桌，兩天共450桌，歡迎喜愛鹿港美食的舊雨新知踴躍來嘗鮮。

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▲鹿港鎮長許志宏宣布，鹿港小吃的升級版「鹿溪宴」，於11月28、29日在文小五預定地推出澎湃的鹿港美食饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲鹿港鎮長許志宏宣布，鹿港小吃的升級版「鹿溪宴」，於11月28、29日在文小五預定地推出澎湃的鹿港美食饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

年年都秒殺的「鹿港小吃宴」，今年改名「鹿溪宴」，從小吃版升級為總舖師掌廚的桌菜，今（9）日正式公布菜單，白蝦、饅魚、烏魚子全都上桌，百年老店蔡澤記的燕餃也首次加入，每桌4000元就可享用10道主菜、5樣前菜、4道甜點，再加上米粉與個人專屬碗盤當伴手禮，CP值爆表，17日將開放報名。

▲鹿港鎮長許志宏表示，澎湃的鹿港美食饗宴，每天辦理225桌，兩天共450桌，歡迎喜愛鹿港美食的舊雨新知踴躍來嘗鮮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲鹿港鎮長許志宏表示，澎湃的鹿港美食饗宴，每天辦理225桌，兩天共450桌，歡迎喜愛鹿港美食的舊雨新知踴躍來嘗鮮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

鹿溪宴與傳統鹿港小吃有什麼不同？許志宏表示，過去的小吃宴是匯集鹿港知名小吃於一桌，今年開始推出升級版，食材更鮮美，同時加上辦桌師傅的手路菜，呈現古早味在廟埕看戲吃辦桌的情境，讓觀眾更融入鹿港的在地風情。

▲「鹿溪宴」於11月28、29日在文小五預定地推出澎湃的鹿港美食饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲「鹿溪宴」於11月28、29日在文小五預定地推出澎湃的鹿港美食饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

「辦桌」是鹿溪宴的重要元素，相信很多饕客都極想念早期的辦桌菜，「澎湃」是必要的，今年的鹿溪宴在前菜就有茶飲佐烏魚子、野生蝦猴酥、紹興香腸及蒲燒鰻。是的!沒看錯，蒲燒鰻拿來做前菜，代表鹿港人熱誠的待客之道，一開始就端出蒲燒鰻上桌，接下來的好菜必可期待。

主菜則是美味小肉包、魷魚肉羹、櫻花蝦芋丸、麵線糊、金錢蝦餅、鴨肉米糕、蚵仔煎、燕餃湯、白灼蝦、炸春餅等。特色是傳統芋丸加上櫻花蝦，更具海味口感；金錢蝦餅則是台灣光復時期著名的一道酒家菜，因潤圓飽滿的形狀如銅錢而命名，外皮黃金酥脆，內餡鮮香多汁，咬下去絕對令人齒頰留香。

▲今年開始推出升級版，食材更鮮美，同時加上辦桌師傅的手路菜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲今年開始推出升級版，食材更鮮美，同時加上辦桌師傅的手路菜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

白灼蝦、炸春餅都是第一次登場的菜色，白蝦必須夠新鮮才能夠白灼，以襯托蝦之鮮嫩，炸春餅更是考驗辦桌師傅的功力，這也是早期辦桌最令人期待的菜色之一，師傅必須用潤餅皮現包高麗菜、肉末、蝦皮等炒拌好的餡料，油炸之後端上桌，也是最具古早味的國民美食，辦桌上了這道菜，通常是讓大家包回去當伴手禮，因為是師傅現炸，回家分享給家人還是保持著美味。