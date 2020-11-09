名家論壇》單厚之／拜登當選對誰是災難？

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名家論壇》單厚之／拜登當選對誰是災難？

文/單厚之

calendar_today2020-11-09 18:42:28｜update2020-11-09 18:42:41

拜登
▲美國總統大選結果出爐，由拜登當選，預計於明年1月20上任。（圖／美聯社／達志影像）
上週五，川普開票落後時，台灣川粉出征AIT的臉書。外交部當下沒有反應，直到隔天拜登領先的態勢更加明確，外交部才宣稱這些留言攻擊出自機器人帳號，目的是製造台美間矛盾。但對於究竟掌握多少機器人帳號、如何判斷帳號異常，外交部卻又拿不出任何證據。
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外交部的說法，隨即引來大量的嘲諷，美選期間綠營的主翼、側翼高調挺川普，是公認的事實。美國大選期間，台灣的川粉以「台派」為主，川普由領先轉為落後，台派川粉崩潰，也是事實。就連外交部所屬的駐美代表處都曾轉貼川普夫人梅蘭妮亞助選的推特，被美國媒體認定是民進黨押寶川普的證據（事後外交部聲稱駐美代表處「誤觸轉貼」該推文）。
在美國大選期間，外交部沒有提醒執政黨應該保持中立、以免傷害台灣的利益，當然是失職的；但外交部也沒有天真、無能到，認為美國會接受「機器人帳號」說，這樣無厘頭、無根據的解釋。回頭看看外交部的網站上，完全沒有「機器人帳號」的相關新聞，外交部的這個說法顯然不是給美國人看的，目的是對內、而非對外。

日前民進黨「黨政高層」以不具名方式對媒體放消息，指控國民黨希望推翻美豬，證明藍營不只「反川普」、「也反拜登」、更「反美」，「押中反美」已經成為藍營新路線。這樣的說法，當然也不是說給美國、拜登聽的。

對照外交部跟「黨政高層」的說詞可以發現，川普落敗的第一時間，民進黨在乎的並不是對外如何修復與拜登、民主黨的關係，而是對內營造民進黨比國民黨更親美、美國可能更喜歡民進黨的印象，然後將一切對美不利的因素，都甩給國民黨。

即便綠營在選後180度大轉彎支持拜登，和原本藍營支持者的立場接近，但綠營仍舊宣稱藍軍挺拜登是不愛台灣，而自己挺拜登卻是愛台灣的。

美國大選期間，台灣有部分分析指出台灣的矛盾之處：理論上左派的民進黨支持者，居然挺右派的川普；而右派的國民黨支持者，卻挺相對左派的拜登。事實上，如果撇開左右的既定印象，單從政策跟作法下手，民進黨跟川普的距離未必有想像的那樣遠。

以往的民進黨，是反核、綠電、重視環境，但如今的民進黨火力全開，跟川普一樣不談氣候變遷，一切以經濟企業至上、不重視環評。民進黨跟共和黨之間最大的不同在於同婚、平權，但他們同時認為「反中」是高於一切的價值。

在反中之前，沒有任何其他事情是不能被犧牲的，川普的「美墨長城」與台灣防疫期間對大陸的歧視，本質上沒有不同。為了壯大反中陣營跟價值，官僚體系跟司法都必須要為政治、政黨服務，川普對大法官會議的期望，在台灣早就已經發生。

綠營側翼擔心台灣會被拜登賣掉、認為拜登當選是「災難」，都是基於這樣的理由，他們不認為拜登的反中會像川普一樣堅定，擔心拜登在「反中」之上還會有其他更高的價值。這樣的情況一旦發生，很多已經在軌道上的政策、作為，都可能會因為不符合美國（拜登、民主黨）的價值，而難以為繼。

從拜登賣台、川普護台，到拜登一樣會護台、台灣利益不會受到損傷。綠營的轉彎證明了，其實拜登當選未必會傷害台灣的利益、未必是台灣的災難。是綠營經過過去一年多的順風，不斷的自我膨脹，把自己跟台灣劃上等號。綠營口中的傷害台灣利益，其實是傷害民進黨的利益、對民進黨執政不利。

川普是個商人，只會跟拿得出錢的買家（執政黨）打交道，所以過去一段時間，美國不僅在中、台之間嚴重傾斜，在國、民兩黨之間也選邊站的很明顯
而綠營也因為有了美國的支持，施政更加跋扈、暴烈。而未來，這種情況必然會有所調整，民進黨對國民黨的打壓，也難免會受到部分的節制。

拜登在勝選演說中提到，「對於那些投票給川普的人，我理解你們今晚的失望。但現在，讓我們給彼此一個機會，是時候拋開那些尖銳言詞，平復火氣，再次看看彼此、傾聽對方，為了往前進，我們必須停止將對手視為敵人，我們不是寇讎，我們是美國人民。」

當川普已經成為過去式，拜登的這些話，「黨政高層」或許也該試著聽一聽。

●作者：單厚之／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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