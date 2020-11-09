名家論壇》單厚之／拜登當選對誰是災難？

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在美國大選期間，外交部沒有提醒執政黨應該保持中立、以免傷害台灣的利益，當然是失職的；但外交部也沒有天真、無能到，認為美國會接受「機器人帳號」說，這樣無厘頭、無根據的解釋。回頭看看外交部的網站上，完全沒有「機器人帳號」的相關新聞，外交部的這個說法顯然不是給美國人看的，目的是對內、而非對外。
日前民進黨「黨政高層」以不具名方式對媒體放消息，指控國民黨希望推翻美豬，證明藍營不只「反川普」、「也反拜登」、更「反美」，「押中反美」已經成為藍營新路線。這樣的說法，當然也不是說給美國、拜登聽的。
對照外交部跟「黨政高層」的說詞可以發現，川普落敗的第一時間，民進黨在乎的並不是對外如何修復與拜登、民主黨的關係，而是對內營造民進黨比國民黨更親美、美國可能更喜歡民進黨的印象，然後將一切對美不利的因素，都甩給國民黨。
即便綠營在選後180度大轉彎支持拜登，和原本藍營支持者的立場接近，但綠營仍舊宣稱藍軍挺拜登是不愛台灣，而自己挺拜登卻是愛台灣的。
美國大選期間，台灣有部分分析指出台灣的矛盾之處：理論上左派的民進黨支持者，居然挺右派的川普；而右派的國民黨支持者，卻挺相對左派的拜登。事實上，如果撇開左右的既定印象，單從政策跟作法下手，民進黨跟川普的距離未必有想像的那樣遠。
以往的民進黨，是反核、綠電、重視環境，但如今的民進黨火力全開，跟川普一樣不談氣候變遷，一切以經濟企業至上、不重視環評。民進黨跟共和黨之間最大的不同在於同婚、平權，但他們同時認為「反中」是高於一切的價值。
在反中之前，沒有任何其他事情是不能被犧牲的，川普的「美墨長城」與台灣防疫期間對大陸的歧視，本質上沒有不同。為了壯大反中陣營跟價值，官僚體系跟司法都必須要為政治、政黨服務，川普對大法官會議的期望，在台灣早就已經發生。
綠營側翼擔心台灣會被拜登賣掉、認為拜登當選是「災難」，都是基於這樣的理由，他們不認為拜登的反中會像川普一樣堅定，擔心拜登在「反中」之上還會有其他更高的價值。這樣的情況一旦發生，很多已經在軌道上的政策、作為，都可能會因為不符合美國（拜登、民主黨）的價值，而難以為繼。
從拜登賣台、川普護台，到拜登一樣會護台、台灣利益不會受到損傷。綠營的轉彎證明了，其實拜登當選未必會傷害台灣的利益、未必是台灣的災難。是綠營經過過去一年多的順風，不斷的自我膨脹，把自己跟台灣劃上等號。綠營口中的傷害台灣利益，其實是傷害民進黨的利益、對民進黨執政不利。
川普是個商人，只會跟拿得出錢的買家（執政黨）打交道，所以過去一段時間，美國不僅在中、台之間嚴重傾斜，在國、民兩黨之間也選邊站的很明顯
而綠營也因為有了美國的支持，施政更加跋扈、暴烈。而未來，這種情況必然會有所調整，民進黨對國民黨的打壓，也難免會受到部分的節制。
拜登在勝選演說中提到，「對於那些投票給川普的人，我理解你們今晚的失望。但現在，讓我們給彼此一個機會，是時候拋開那些尖銳言詞，平復火氣，再次看看彼此、傾聽對方，為了往前進，我們必須停止將對手視為敵人，我們不是寇讎，我們是美國人民。」
當川普已經成為過去式，拜登的這些話，「黨政高層」或許也該試著聽一聽。
●作者：單厚之／資深媒體人
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