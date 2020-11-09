影／社頭鄉獲選為經典小鎮　交通部長林佳龍視察清水之森

立法院交通委員會今(9)日上午前往社頭清水岩溫泉露營區視察「清水之森˙幸福東南角」計畫，彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬說，社頭清水岩童軍露營區，今年10月已經順利與投資廠商完成議約，最快明年暑假之前，能將整個社頭露營園區，開放給民眾來使用。

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▲立法院交通委員會前往社頭清水岩溫泉露營區視察「清水之森˙幸福東南角」計畫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲立法院交通委員會前往社頭清水岩溫泉露營區視察「清水之森˙幸福東南角」計畫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

交通部長林佳龍說，現在台灣夯露營的人很多，也需要安全，清水岩露營區就是最好的地方，可以盡量以學校為優先，將一年的期程排滿，進行生態的各項體驗，並從觀光圈與產業聯盟，把食宿遊購行整合起來，一點突破，全面帶動。

立委陳素月安排立法院交通委員會考察彰化地區交通建設，邀請交通部長林佳龍、觀光局局長張錫聰、社頭鄉長劉錦昌等人進行相關會勘。 林佳龍除了加碼公佈社頭鄉將會列入「經典小鎮」，並實地視察社頭鄉「清水之森」溫泉露營區，未來也可以推動全國各學校到露營區進行生態教學，也能帶動地方觀光消費。

▲城觀光發展處長田飛鵬說，社頭清水岩童軍露營區，今年10月已經順利與投資廠商完成議約，最快明年暑假之前，能將整個社頭露營園區開放。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲城觀光發展處長田飛鵬說，社頭清水岩童軍露營區，今年10月已經順利與投資廠商完成議約，最快明年暑假之前，能將整個社頭露營園區開放。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

田飛鵬表示，社頭清水岩童軍露營區於70年啟用迄今，已逾35年，隨著國內旅遊需求的改變，單一型態的遊憩活動場所已逐漸失去其競爭優勢，縣府以此基地為核心，「舒適、貼心、幸福」為主題，重新打造全台第一平地最大「溫泉露營區」，園區共9.92公頃。

田飛鵬說，目前也與廠商討論幾個經營方向，包含戲水區、溫泉區、及露營區等規劃，可能會分成傳統營地，與高級露營專區，提供整套專業的帳篷、床鋪、設備等，民眾只需要人來，就能體驗完整的露營活動，但實際的營運模式，還是必須等到廠商提出，才能確定，期盼未來開放後，能引領彰化整體的露營風潮。

▲現在台灣夯露營的人很多，也需要安全，清水岩露營區就是最好的地方。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

× ▲現在台灣夯露營的人很多，也需要安全，清水岩露營區就是最好的地方。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.09）

社頭鄉「清水之森˙幸福東南角」結合溫泉與露營區，但硬體設備完成後，卻歷經多次流標，彰化縣府城觀處處長田飛鵬簡報表示，清水岩溫泉露營區斥資二億元整建，溫泉區一公頃，露營區8公頃，今年8月已成功完成委外民營，預計在11月中完成簽約，明年7月試營運及正式營運。