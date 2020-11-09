KIMIKO百年教堂大婚　新郎初見岳父爆哭：比中樂透還難

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KIMIKO說老公是她心中「善良的肩膀」，感動致詞：「我以前常常想，找到那個人，找到那個傳說中一定會有一天遇到的真愛，究竟是什麼樣的感覺，我們現在知道了，就是抓到寶的感覺，你有一顆善於發現的心，你總是可以細心觀察我的需要，也可以用實際行動接住我偶爾的脆弱，最重要的是你懂得我心裡所有的孤獨和追求，讓我終於可以卸下盔甲，像著單純孩子，放心說出自己的渴望，放手追求自己的夢想。」
王家玄記得第1次在屏東見女方家長，和他們聊著聊著就哭了，雖然和KIMIKO認識僅1年，兩人卻很契合：「我們從小在外獨立求學的過程和背景，在個性及面對事情的看法上都有許多不謀而合的相似，這也快速地拉進了彼此的距離，但是我心裡就想，老天，謝謝祢賜給我一位由北至南最美的緣分，這比中樂透還難，但卻被我遇到了。」
婚禮全程以國、台語進行，伴隨著20多人聖歌隊歌頌台語聖歌，新人交換信物卡地亞手鐲、沛納海手錶與感人誓詞，渲染幸福氛圍，座上賓包括縣長潘孟安、momo's march創辦人盧南君、公關教主于長君、Dior台灣區總經理陸嘉林、知名造型師劉大強、著名國標舞捷舞王子鄭竹男老師、金鐘製作人崔長華、全真集團董事史奎謙、師大特殊教育所所長姜義村教授、著名醫學營養師林佳靜等等。
王家玄誓詞：
過去，我們兩個都擁有不屈就的個性，從小就有自己的想法和做法，為了在工作場合上履行自己的堅持，往往將最辛苦的一面自己獨吞。
在去年一次特別的相遇，有更多的機會了解彼此的生活領域，發現我們從小在外獨立求學的過程和背景，在個性及面對事情的看法上都有許多不謀而合的相似，這也快速地拉進了彼此的距離，但是我心裡就想，老天，謝謝祢賜給我一位由北至南最美的緣分，這比中樂透還難，但卻被我遇到了。
說真的其實我還沒有真正自己一個人開車來到屏東，不過現在應該有越來越多機會了。從沒想過婚姻的我，突然間，在冥冥之中有一股不可思議的第六感告訴我，就是你了。
記得第一次到屏東跟K爸K媽見面時，在餐廳，我講著講著就自己感動的哭了，結果K爸爸竟然說了OK，還好不是說KO，害我當下情緒真是轉換不過來，那時候真的蠻尷尬的。
KK，家是一個溫暖、儲存及釋放力量的地方，很感謝遇見你，讓我們一起展開下半場的人生，我會努力創造幸福，並照顧你下半輩子，因為你上半輩子不是我照顧的，也希望我們都能彼此開著玩笑，開開心心的過著每一天，我愛你。
KIMIKO誓詞：
你求婚的時候跟我說：「對不起我來晚了，你就不用再這麼勇敢，現在開始我會陪著你面對未知的一切，我會保護你，讓我們一起好好過接下來的每個日子好嗎？」
我以前常常想，找到那個人，找到那個傳說中一定會有一天遇到的真愛，究竟是什麼樣的感覺，我們現在知道了，就是抓到寶的感覺，你有一顆善於發現的心，你總是可以細心觀察我的需要，也可以用實際行動接住我偶爾的脆弱，最重要的是你懂得我心裡所有的孤獨和追求，讓我終於可以卸下盔甲，像著單純孩子，放心說出自己的渴望，放手追求自己的夢想，你是我在這個紛繁複雜的世界中堅持下去的動力，也是讓我沒有包袱，可以放心大笑，相處不累的存在，和擁有自己最想要的特質，而不是設條件限制的人談一輩子的戀愛，所以我一直覺得，可能旁邊的人聽起來很抽象，可是我堅信他肯定存在，你就是我心中那個善良的肩膀，我們都覺得成為彼此終身伴侶的兩人關係，才會是真正的團隊，力量永遠大於單打獨鬥，所以我想說從今天起在我們往後的生活裡，我想像今天一樣，站在你身旁，你只要微微低頭，就可以看到我堅定的目光，對！這樣他就會一直對我低頭，謝謝主將你安排到我的生命中，和你一起共組家庭是最美好的事，接下來的日子也請多多指教，我們一起把每個日子舞出浪漫的滋味，我愛你！