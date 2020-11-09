養母毒打「崩潰自殘縫28針」　呼麻女星進勒戒所痛哭

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裴琳上了國中被霸凌，而轉學改與母親同住，這時才從母親口中得知原來自己是養女，她說：「跟媽媽住在一起，面對她的高壓式管教長期累積讓我理智線斷裂，被打罵完我會拿筆戳自己，更甚至失控地拿美工刀狂割自己手臂，縫了28針。」也曾因為遭到母親毒打而離家出走，被父母親找回家後，父親警告再亂跑就踹斷她的腿。
裴琳聽從母親的建議就讀藝校，因此踏上演藝之路，只是出道後並不順遂，便藉由吸食大麻尋找發洩的出口，某天半夜警察上門逮捕，讓她至今還會半夜做惡夢驚醒，進入勒戒所的49天，裴琳說：「勒戒期間看到爸爸的來信都會哭，也因為在勒戒所內簡單的生活，讓我懷念吸食大麻前單純的日子。」只是勒戒後裴琳雖不敢再吸食毒品，但卻藉由酗酒放鬆自己，甚至喝到斷片撞到頭破血流都不知道。
回想過去種種荒唐行徑，裴琳感謝一路走來許多貴人給予幫助，她現在最想做到的是好好打拚不讓父親擔心，她在節目中對父親說：「你要保持身體健康，我會好好打拚，希望有天能負擔你所有開銷，讓你快樂地傳道。」而對失聯的母親，她則是感到遺憾，但也慶幸演出8點檔，母親能在螢幕上看到她。
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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