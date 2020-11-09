鴻海盡「片」心意！贈50萬片雙鋼印口罩助新北市政府抗疫

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鴻海表示，鴻海捐贈新北市政府口罩首批次已於9月1日交付，提供第一線緊急救護出勤人員、清潔隊員及環保公害稽查人員使用；鑑於秋冬季新冠疫情蠢蠢欲動，鴻海口罩產線在持續配合政府口罩徵用要求下，調整為雙鋼印口罩外，也加緊趕工，將原訂11月下旬交付新北市政府第二批口罩的時間，提前至11月6日，累計總共捐贈100萬片口罩，以實際行動支持力挺第一線防疫工作人員。
此外，鴻海集團也從善如流，除配合政府規定加蓋「Made In Taiwan」、「MD」鋼印，也保留原鴻海Logo鋼印設計。在提供40萬片口罩供鴻海公司員工登記領取使用後，同時秉持「取之於社會，用之於社會」理念，鴻海已先後捐贈給予新北市土城廠區鄰里及全台10個社福團體，加上新北市政府的捐贈案，累計已提供社會100多萬片口罩防疫物資。
鴻海強調，身為「口罩國家隊」的一員，未來也將繼續配合政府口罩徵用，並持續回饋社會的方案，落實企業社會公民責任，同時為台灣防疫前線工作盡一「片」心意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。