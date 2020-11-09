鴻海盡「片」心意！贈50萬片雙鋼印口罩助新北市政府抗疫

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

鴻海盡「片」心意！贈50萬片雙鋼印口罩助新北市政府抗疫

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-11-09 19:53:05

鴻海科技集團所製印有「Made In Taiwan」、「MD」及「鴻海Logo」的雙鋼印口罩。（圖／鴻海提供）
▲鴻海科技集團所製印有「Made In Taiwan」、「MD」及「鴻海Logo」的雙鋼印口罩。（圖／鴻海提供）
新冠肺炎疫情加上秋冬季節來臨，鴻海科技集團繼先前捐贈首批口罩給新北市政府後，今（9）日再度表示，為因應蠢蠢欲動的秋冬季新冠肺炎疫情，鴻海科技提早部署，已於6日二度捐贈50萬片口罩予新北市政府第一線防疫工作人員，上頭皆同時印有「Made In Taiwan」、「MD」及「鴻海Logo」的雙鋼印。
我是廣告 請繼續往下閱讀
鴻海科技集團董事長劉揚偉考量自家員工健康與民眾需求，導入口罩生產線，不僅將最大限度滿足集團員工防疫需求，還將視情況積極對外支援輸出，在政府定量徵用期間，也善用可調配產能額度，為當前疫情防控工作提供有力支撐，並以成本價格，滿足在台灣超過20家關聯企業的採購需求，在防疫物資上發揮集團分工分享的力量。
鴻海表示，鴻海捐贈新北市政府口罩首批次已於9月1日交付，提供第一線緊急救護出勤人員、清潔隊員及環保公害稽查人員使用；鑑於秋冬季新冠疫情蠢蠢欲動，鴻海口罩產線在持續配合政府口罩徵用要求下，調整為雙鋼印口罩外，也加緊趕工，將原訂11月下旬交付新北市政府第二批口罩的時間，提前至11月6日，累計總共捐贈100萬片口罩，以實際行動支持力挺第一線防疫工作人員。

▲新北市消防局、環保局第一線緊急救護出勤人員、清潔隊及環保公害稽查人員使用鴻海口罩。（圖／鴻海提供）
▲新北市消防局、環保局第一線緊急救護出勤人員、清潔隊及環保公害稽查人員使用鴻海口罩。（圖／鴻海提供）
此外，鴻海集團也從善如流，除配合政府規定加蓋「Made In Taiwan」、「MD」鋼印，也保留原鴻海Logo鋼印設計。在提供40萬片口罩供鴻海公司員工登記領取使用後，同時秉持「取之於社會，用之於社會」理念，鴻海已先後捐贈給予新北市土城廠區鄰里及全台10個社福團體，加上新北市政府的捐贈案，累計已提供社會100多萬片口罩防疫物資。

鴻海強調，身為「口罩國家隊」的一員，未來也將繼續配合政府口罩徵用，並持續回饋社會的方案，落實企業社會公民責任，同時為台灣防疫前線工作盡一「片」心意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

繼續作答
您支持18歲公民權嗎？

您支持18歲公民權嗎？

繼續作答
美大選拜登勝！您覺得台美關係會如何改變？

美大選拜登勝！您覺得台美關係會如何改變？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀