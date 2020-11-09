迷你葉克膜立大功　澎湖醫院成功救回心肌炎患者性命

衛生福利部澎湖醫院在10月25日有一名年僅30歲的李先生，因高燒、腸胃炎前往急診室求醫，被診斷出為死亡率極高急性心肌炎，經裝置院內一台迷你型葉克膜搶救得以康復，患者9日獻花給照護團隊表達感恩之意，讓他從鬼門關前搶救回來。

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▲心臟內科醫師鄭又誠施以PCPS（迷你葉克膜），在專業醫療團隊不分日夜照護之下，李姓患者狀況穩定轉普通病房。（圖／澎湖醫院提供）

× ▲心臟內科醫師鄭又誠施以PCPS（迷你葉克膜），在專業醫療團隊不分日夜照護之下，李姓患者狀況穩定轉普通病房。（圖／澎湖醫院提供）

30歲男姓縣民，10月25日高燒、腸胃炎至本院急診就醫，醫師告知病情嚴重，不想住院的他就在急診室上演急救電擊，經診斷是死亡率極高急性心肌炎，心臟內科醫師鄭又誠立即施以PCPS（迷你葉克膜），在專業醫療團隊不分日夜照護之下，3日心臟外科醫師林寬傑及鄭又誠共同拔除PCPS，狀況穩定轉普通病房，李姓患者在出院前以鮮花感謝照護團隊成功救回性命。

心臟內科醫師鄭又誠表示，心肌炎是心臟肌肉的急性發炎反應，多為病毒感染所造成，其臨床表現千變萬化，病情輕者可無症狀，重者可在數小時或數日內死亡。心肌炎在病發前常出現上呼吸道感染或消化道感染和其他病毒性疾病的症狀，如發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐、腹瀉、肌肉酸痛、疲倦乏力、臉色蒼白。當心肌產生嚴重發炎，進而影響心臟收縮力與電氣傳遞時，就會導致急性心臟衰竭，而出現心悸、胸悶、胸痛、心搏過速或過緩、心律不整，甚至休克，鄭醫師強調，如果沒有及時使用維生系統，如暫時的心臟節律器或俗稱「葉克膜」的體外循環機來控制介入治療，死亡率高達100％。

澎湖醫院的迷你葉克膜在106年12月購置，至目前為止救治6人次，這部迷你葉克膜主要是在轉院時使用，目前部澎心臟科團隊除了高雄長庚、奇美醫學中心輪駐，主任陳賢生、醫師鄭又誠常駐澎湖外，今年加入心臟外科醫師林寬傑，在衛生局、澎醫所有同仁努力向上提升醫療品質下，現在澎湖也有照護急性心肌炎能力。