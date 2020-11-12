修憲論壇／門檻過高、溝通不良　年輕世代寧願制憲

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「會在意修憲議題的基本上是兩種人，法律學者和獨派團體。」陳估熊指出，法律學者會覺得高門檻讓憲法動都動不了，除非是進行憲法解釋或是公投，不會是現在的修憲制度就可以處理的，獨派團體就是希望制定一部專屬於台灣的憲法，而非延用中華民國政府的南京憲法。
然而修憲議題並不是很好倡議的工作，原因在於要討論這件事，有一定的專業門檻。陳估熊坦言，像他這樣的大學生，大部分的人都對憲法沒有研究，也就沒有意見，對憲法有意見的人，選擇制憲含有一些情緒性的因素，就是對於中華民國政權竊據台灣而造成的壓迫，導致大家不願意去承認這個政權，大部分選擇制憲的年輕人的基調大概都是從此作延伸。
但要寫一部新的憲法，內容包山包海，談到最迫切需要改變的條文，陳估熊認為，第一個要修改的就是國家共同體的邊界認定，以現在的憲法來看，國家的邊界還包含中國大陸地區的「祖國」領土，國民也包含了中國和港澳地區的人民，所以才會有港澳地區人民條例，這些都是建構在共同體的邊界不符合事實的狀況，而產生了憲法的錯亂。
「而公民的權利，還有因應時代的變化而產生的新興權利，也應該要納入新的憲法之中。」他舉例，憲法保障投票權、人身自由，那環境權、文化權等新興人權，這些是否要納入憲法保障也是應該討論的，再來是族群上的修法，包含原住民、新移民的權利，都是共同體認定和文化權的延伸，這些都是制憲會參考的內涵。
當然，台灣的憲政問題也可以藉由修憲解決。陳估熊指出，中華民國的憲政體制「獨步全球」，不是總統制、雙首長制或內閣制，還有五權分立是否應改回三權分立等議題，「不過動了憲法，那所有的現有法規、行政命令都要有配套，台灣的政治生態也會大洗牌。」
針對台灣長期面臨中國的威脅，陳估熊也表達看法。他認為，台灣需要一個反應相對快、權力集中的政府體制，以因應威脅，「在中長期內，我們可能需要比較強悍的保護體制，以中央與地方政治來說，很多地方縣市議會完全沒有過政黨輪替，民進黨的完全執政其實根基不穩，如果選總統還不能透過空氣票保住一個能守住底線的候選人，那台灣和中國的局勢就很危險。」