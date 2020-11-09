推動高軟二期勢在必行　陳其邁向經濟部長請命

立法院經濟委員會今（9）日赴高雄考察農業暨經濟建設，下午由經濟委員會召委賴瑞隆主持，邀請經濟部長王美花及市長陳其邁、中油、台電等單位，共同討論高雄亞洲新灣區產業規劃，高雄市長陳其邁當面請命，盼在經濟部的主導之下，中央地方共同把握百年一遇的發展機運。

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陳其邁感謝經濟部大力推動亞洲新灣區為5G、AIoT園區，高雄軟體園區已經飽和，解決科技產業進駐高雄的需求相當迫切，推動高軟二期勢在必行，因此向經濟部長王美花請命，盼由經濟部主導，將國營事業的土地，打造為軟體園區二期。

高雄市政府也期待，高軟二期可以於兩年內（2022年底前）能至少完成一棟建築物，供5G、AIoT業者進駐，並於6年內（2026年底前）完成全區開發，經濟部長王美花則允諾成立專案小組，與高雄市政府進行對接。

陳其邁表示，未來將在亞灣區內打造5G 、AIoT端對端的應用示範場域，從電信營運商到系統整合商，用以大帶小的方式產生產業群聚，並且讓相關加速器、孵化器甚至整個平台，都能進駐到5G AIoT園區內，建立台灣在全球5G供應鏈的關鍵地位。