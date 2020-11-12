修憲論壇／青年學子焦慮加深　盼修憲實踐世代正義

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其實近年來，青年團體和社運組織對於修憲議題有許多著墨，其中年輕世代最在意的，包含居住正義、環境議題、勞動權利等新興人權條款，「因為最容易受到傷害、在結構下最弱勢的就是青年族群，但卻面對超高門檻阻擋。」張育萌強調，年輕人的訴求很簡單，落實過去沒有辦法處理的世代正義，在憲法內進行修正，但要面對965萬票的「民主奇蹟」複決門檻，因此讓18歲的人可以投票，對於修憲門檻、現在沒有辦法解決的事情，可能要透過數十年，由下一代解決，「要提供下一代一個解決路徑」，包含不斷有所改變的人權，就像是同性婚姻的成立，還有對於個人性自主的保護而廢除通姦罪，這些都是基本人權的保護，「這些討論當然不可能在70年前制憲的時候就想到，那可不可以在現在用憲法保障這些事情。」
張育萌提到，過去大家認為青年投票率低、不關心政治，「所以青年議題只有選前、選後3個月會出現，因為大家都想要年輕人的票。」但也就因此就形成了惡性循環，年輕人覺得去投票的轉換率很低，投票給一個老人內閣、在過去聽不見年輕人的聲音，也無法透過憲政改革，「我們應該創造一個良性的循環，在憲政改革中納入年輕人的聲音。」透過憲法的最高性保障年輕人應該有的權利，慢慢構築出年輕世代對未來藍圖的想像。
他說明，單一執政黨就算連任最多就是8年，執政思維就是以8年為期限，那如果執政團隊年齡還那麼高，那執政思維思考到10年、20年也就是極限了，但對於現在的年輕人來說，還要活5、60年，「那我當然會有一個根深柢固的焦慮。」
張育萌指出，社會對於世代正義、居住、環境上應該是有共識、認同理念的，差別在於如何落實，但因為沒有將這些概念寫進憲法，後果就是只能看執政黨的臉色，偏右派左派或偏統偏獨，思維還是只在10年內，因此大家都只「維持現狀」，等到不能處理的時候再來處理。
青年世代不具有行政的權利、不具有民意代表的資格，因此張育萌認為，至少讓這些聲音寫進憲法中。如果這些議題寫進憲法之中，那未來不管是誰執政都必須要遵守，未來如果18歲可以被選舉，不管是18歲的年輕人執政或是70幾歲的人如川普執政，都必須要落實憲法的保障，這就是對於青年世代未來真的可以一勞永逸地做法。