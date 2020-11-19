修憲論壇／爭取18歲公民權　學生向蔡英文喊話啟動修憲

立法院在本屆會期成立修憲委員會，其中「18歲公民權」的投票權是朝野最具有高度共識的議題，然而從總統蔡英文宣布進行修憲至今，依然沒有實際動作，不少青年學子開始站出來呼籲蔡英文應該履行承諾，加速社會對於修憲的討論與凝聚共識。不過，不少人也擔心，公民複決階段的超高門檻恐怕讓修憲之路遙遙無期。

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政大研究生學會總幹事張維倫指出，修憲應該納入青年的聲音，要有青年代表進入討論歷程中，雖然說憲法的修訂需要大多數國民的集體共識，「但要做就要快！」不管是多舉辦各式各樣的討論活動也好，或是有更多公民參與的機會也好，現在是很好的討論時機，要促進更多風氣參與。

▲張維倫指出，修憲應該納入青年的聲音，要有青年代表進入討論歷程中。（圖／記者朱永強攝）

政大學生會會長黃承瀚表示，在台灣的憲政架構下，青年世代的聲音一直被忽略，導致台灣的政治體系偏向長者，造成世代正義不均，在未來的憲改工程中，第一個最重要的就是保障青年世代的參與權，在蔡英文的第二個任期中，最重要的任務就是完成憲改，也是台灣邁向國家正常化的第一步。





政大政治系學生陳顥也說，青年的意見要被採納，不只是讓18歲公民可以投票，更重要的是被選舉權也應該要下修，像23歲才能選立委、40歲才能選總統，這些年齡都不應該是侷限青年參政的理由。「蔡英文作為史上最高票當選的總統，應該要積極正視憲改問題，更重要的是創造對話的空間，才能更有機會履行憲改承諾。」





台大國發所學生黃彥誠則表示，如果只有投票權，青年雖然可以選擇，但還是只能選擇35歲上的直轄市長和40歲以上的總統，其實是沒辦法充分代表青年的聲音的，如果門檻能降低，有更多年輕人願意出來參選會是個好現象，「在2020選舉中，蔡英文拿了817萬票，有史以來最高的得票數，希望這樣的得票數能讓蔡英文展現修憲的決心，為未來世代打造一部更好的憲法。」



▲黃彥誠則表示，如果只有投票權，青年雖然可以選擇，但還是只能選擇35歲上的直轄市長和40歲以上的總統，其實是沒辦法充分代表青年的聲音的。（圖／記者朱永強攝）

成大台文系學生陳估熊說明，今年各黨派對於18歲公民權議題具有高度共識，不怕出不了委員會，但在公民複決階段必須拿到965萬票同意票，「修憲門檻高到不合理！」此外，社會對於被選舉權年齡下修也有所質疑，反對意見包含高中生沒有足夠的獨立思考能力等等，但其實從民主化以來的觀察，「我們都知道青年投票沒有那麼容易被操控，是完全站不住腳的說法。」更何況在全球有民主化的國家中、東亞的國家中，20歲的投票門檻都是一個非常非常高的年紀。





交大社會與文化研究所學生張育萌指出，上一次的憲改已經是2005年，當時很多現在的年輕世代可能都不滿10歲，但未來世代的憲政藍圖就已經被鎖死了，希望透過這一次的憲改，讓18歲的年輕人可以實際選舉、被選舉，讓守護未來世代的精神再現發中被落實，「我們等了10多年終於又來到了憲改時刻，希望各政黨，都可以真摯的面對人民的訴求，年輕人都睜著雪亮的眼睛在監督修憲委員會，期許委員不要打假球、務實面對。」