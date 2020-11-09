竇智孔龍蝦大餐飆高膽固醇　身體亮警訊「輕微脂肪肝」

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外景節目打開了竇智孔主持開關，讓他很想挑戰其他類型的節目，比如想帶著兒子參與親子實境秀，或是擔任戀愛交友節目主持，自認可以當「偽家長」，幫男女雙方判斷，對方值不值得交往。是否會擔心兒子在外景節目與其他小姐姐們玩瘋？他說，兩個兒子很喜歡跟大他們2、3歲的姐姐玩，都是姐姐控，有一天4歲的大福還對著他說：「把鼻，我是妹控！」讓他懷疑兒子是否知道妹控的意思。
竇智孔出道22年，從歌手跨足到演戲，再挑戰主持以及舞台劇與音樂劇，不斷地挑戰斜槓人生，希望自己在每個領域都能有代表作，他開心分享，製作人對他說，「只要你做菜收視率就往上衝」，他日前在節目中大秀廚藝，包含糖醋排骨、燻魚與煙燻苦花等，吃到眾人跟他詢問做法。他透露做菜風格走野獸風，「只要給我一顆水果，我也能變出一道菜」。
最早在16年前，他就曾與藍心湄、黃嘉千主持過音樂節目《台灣風雲榜》、與錢韋杉主持《封面人物》，坦言以前頂著戲劇男主角身份，初接觸主持領域時非常羞澀，就算其他主持人猛丟球給他，他還是不太敢搭話，與演戲有劇本有台詞相當不同。但隨著時間歷練，現在的他很會聊天，常常逗著外景所接觸的民眾樂不可支，尤其手上2個外景節目，只要他一做菜，收視率就飆升，笑說自己現在很有「臉緣」。