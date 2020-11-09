輝瑞實驗性疫苗3期試驗 保護效力達90%
中央社
calendar_today2020-11-09 21:51:28
（中央社巴黎9日綜合外電報導）美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech今天宣布，它們聯手研發的2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，進行中的第3期臨床試驗顯示，預防COVID-19的保護效力高達90%。
法新社報導，根據初步結果，接種兩劑中第2劑的7天後以及接種第1劑的28天後，達到保護病患的效果。輝瑞董事長兼執行長博爾拉（Albert Bourla）發表聲明說：「我們的COVID-19疫苗第3期臨床試驗首批結果，提供我們的疫苗能預防COVID-19的初步證據。」
博爾拉又說：「我們正邁出重要一步，更接近提供全球各地人民亟需的突破，協助終結這場全球健康危機。值全球最需要時刻，我們的疫苗研發計畫正抵達這項重要里程碑。」
全球各地大多數地區，新型冠狀病毒感染率持續飆升至新高紀錄，各醫院加護病房的空床率不斷減少，死亡人數則不斷攀升。根據供應預估，兩家公司表示，它們預期2020年能供應全球高達5000萬劑疫苗，2021年將增至13億劑。（譯者：劉學源/核稿：林治平）1091109