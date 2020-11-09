美藥廠「輝瑞」新冠疫苗報佳音 美股指期、歐股聞訊大漲
美藥廠「輝瑞」新冠疫苗報佳音 美股指期、歐股聞訊大漲
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-09 22:30:43｜update2020-11-09 22:59:12
美國知名藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技廠BioNTech共同研發新冠肺炎疫苗，今（9）日宣布，目前仍在進行中的第3階段人體試驗新冠疫苗經臨床試驗顯示，預防Covid-19的保護效力高達90%。此消息一出，美股指數期貨市場、歐洲股市和國際油價都跟著大幅上漲。
根據法新社報導，輝瑞董事長博爾拉（Albert Bourla）在聲明中表示，輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech共同研發新冠肺炎疫苗，在第3期臨床試驗首批結果證實有能力阻擋新冠病毒入侵，保護效力高達90%。根據供應預估，兩家公司預期2020年能供應全球高達5000萬劑疫苗，2021年將增至13億劑。此報告消息一出，激勵股市飆漲，包含標準普爾500指數期貨（S & P 500）上漲3.78%，道瓊工業指數期貨大漲5.67%，來到29929.38點，納斯達克100E-minis上漲2%，倫敦的富時100指數（FTSE 100）更是飆升5.5%，法國巴黎股市CAC 40指數飆漲6.98%，德國法蘭克福股市DAX 30指數勁揚5.82%，國際油價漲約8%。全球確診新冠肺炎人數持續增加，截至今日20時，全球確診病例為5086萬0764例，累計死亡人數達126萬3819人；美國全境確診病例達1029萬2492例，死亡人數24萬3771人。至於國內疫情狀況，截⾄⽬前累計10萬4017例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10萬2449例排除），其中578例確診，分別為486例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例（案530）移除為空號；確診個案中7人死亡、526人解除隔離、45人住院隔離中。