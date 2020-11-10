受輝瑞疫苗開發90%有效激勵！美股道瓊大漲834點

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受輝瑞疫苗開發90%有效激勵！美股道瓊大漲834點

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-10 06:07:50

▲受到美國大選結果明朗化，以及輝瑞新冠疫苗研發重大突破等因素鼓勵， 9 日美股表現普遍亮眼。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到美國大選結果明朗化，以及輝瑞新冠疫苗研發重大突破等因素鼓勵， 9 日美股表現普遍亮眼。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國知名藥廠輝瑞（ Pfizer ）與德國生技廠 BioNTech 共同研發新冠肺炎疫苗，昨（ 9 日）宣布，仍在進行第 3 階段人體試驗的新冠疫苗，其臨床試驗結果顯示，預防新冠病毒的保護效力高達 90% 。消息一出，美股週一出現報復式反彈， 3 大指數齊創出盤中紀錄新高。
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綜合外媒報導，輝瑞疫苗開發有重大突破的消息一出，美股三大指數早盤瞬間暴漲，道瓊漲幅最大一度到 1570 點，或 5.6％ ，直到收盤漲幅收窄，但仍漲收超過 800 點。
道瓊工業指數終場上漲 834.18 點，或 2.95％ ，收 29157.58點；標普 500 指數終場上漲 41.07 點，或 1.17％ ，收在 3550.51 點；惟以科技股為主的納指則出現獲利回吐，終場下跌 171.99 點，或 1.45％ ，收在 11723.24 點。

BioNTech 首席執行長沙辛( Ugur Sahin )表示，由於先前預計首批疫苗的有效性介於 60% 到 70% 之間，因此有效性超過 90% 非同尋常；輝瑞公司董事長兼行政總裁伯爾拉( Albert Bourla )也聲稱，在全球最需要疫苗、感染率創新高、醫療體系快不堪負荷之時，疫苗研發計劃達到新的里程碑，期待未來數週能持續分享更多有關疫苗功效和安全的數據。

分析指出，週一美股道瓊表現亮眼，主因先是新冠疫苗研發取得重大進展，後是美國大選結果明朗化，讓原先市場的 2 大不確定因素一掃而空。此外，市場亦憧憬未來美中關係會因新政府上任而有所改善，略略紓緩了對貿易戰的擔憂。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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