受輝瑞疫苗開發90%有效激勵！美股道瓊大漲834點

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道瓊工業指數終場上漲 834.18 點，或 2.95％ ，收 29157.58點；標普 500 指數終場上漲 41.07 點，或 1.17％ ，收在 3550.51 點；惟以科技股為主的納指則出現獲利回吐，終場下跌 171.99 點，或 1.45％ ，收在 11723.24 點。
BioNTech 首席執行長沙辛( Ugur Sahin )表示，由於先前預計首批疫苗的有效性介於 60% 到 70% 之間，因此有效性超過 90% 非同尋常；輝瑞公司董事長兼行政總裁伯爾拉( Albert Bourla )也聲稱，在全球最需要疫苗、感染率創新高、醫療體系快不堪負荷之時，疫苗研發計劃達到新的里程碑，期待未來數週能持續分享更多有關疫苗功效和安全的數據。
分析指出，週一美股道瓊表現亮眼，主因先是新冠疫苗研發取得重大進展，後是美國大選結果明朗化，讓原先市場的 2 大不確定因素一掃而空。此外，市場亦憧憬未來美中關係會因新政府上任而有所改善，略略紓緩了對貿易戰的擔憂。
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