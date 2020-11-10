名家論壇》盧燕俐／台幣衝破彭淮南防線　該買美元了嗎？

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儘管彭淮南在出席商圈活動時，一再強調，「匯率由市場供需決定，並沒有什麼『彭淮南防線』！」但業界都很清楚，28.5是重要的心理關卡，所以央行屢屢適時出手，以上周五為例，尾盤就戲劇性逆轉，收在當日最低28.876。
匯銀人士多認為，拜登勝選，有利新一波紓困方案過關，雖能短暫救經濟，卻也使得已高達26.5兆美元的美國國債，再往上推高，年底上看30兆美元大關，美元將持續陷入弱勢週期。
事實上，川普上任前，美國國債約20兆美元，遇到了新冠疫情，不得不火速通過數個紓困案，也使得美元指數表現相當疲弱，近半年大跌7.8％，目前在92附近徘徊。
美元真的會就此一蹶不振嗎？我倒有不同看法。拜登已發表勝選演說，川普則不認輸，打算走訴訟途徑，且國會確定由兩黨分治，選前拜登提出的加稅與紓困金額，勢必需要折衝協調，再加上大選大致底定，川普少了干涉股市的動力，美股未來漲跌得回歸基本面。
就基本面而言，美股已連續幾日上演慶祝行情，不少投資人認定，選舉的不確定因素消失，美股將持續噴出；但別忘了，美國單日確診人數已衝高到12萬人，再度刷新紀錄，就連聯準會主席鮑爾也提倡，「戴口罩救經濟，需要更多的財政紓困，才能獲得強勁的復甦。」
一旦美股稍有風吹草動，順勢拉回，美元又將成為資金避風港，而台股向來與台幣連動性強，如果台股隨著美股回檔，台幣的強勢格局，就會獲得緩解。
同時，過去拜登給人「親中」形象，如今順利入主白宮，美中貿易戰應也會獲得喘息的機會，台商資金是否再大舉回台，或有其他新選項，也是未來台幣匯價的重要變數。
因此，建議讀者無須把美元想得過於弱勢，也不必認定台幣會一路強升至27，若有美元需求者，趁機分批買進，應是不錯的選擇。也無需一窩蜂承作美元定存，因一年期定存利率，多數銀行落在0.4％到0.6％之間，無利可圖；而少數的高利定存專案，標榜7天年息11％，皆有名額限制，噱頭成分比較大。
歷經全球央行多次降息後，外幣定存已不再讓人眼睛一亮，一年期定存利率超過2％的，現在只剩下南非幣，近期已跌深反彈，一周大漲4％、一個月大漲6％，想持有者，須具備超高的風險承受度。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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