小英「推特恭賀拜登」是裝熟？王定宇截圖打臉：不懂裝懂

美國總統大選結果出爐，最終由民主黨候選人拜登確定勝出，預定明（2021）年1月20日將就任成為美國第46任總統。而總統蔡英文日前也透過推特向拜登表達祝賀之意，強調「期待台美能共同努力增進雙方友誼，並為國際社會做出貢獻」。不過，學者張競與國民黨團總召林為洲卻認為，用推特恭賀拜登是在「裝熟」。對此，民進黨立委王定宇則在臉書PO出各國領導人的祝賀文，反諷這兩人是「不懂裝懂」。

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對於蔡英文用推特給拜登賀電，張競認為，這是信差不得其門而入，才沒發電文，同時更直言，用推特祝賀是表態給第三者與提供媒體消費運用，不過是搞個對內宣傳把戲，但騙不過懂門道的政治觀察家與情報分析師。「一個冷冰冰的推特，就算不是小編對小編在互動，但到底是個完全透明的場面話，還是少了份人情味。從這看來，面對拜登，起手式看來就不太妙囉？」林為洲也諷刺，蔡英文應該是想與拜登「裝熟」，為了緩解民進黨押錯寶造成的尷尬，才想表現雙方關係很好的樣子。

▲法國總統馬克宏的祝賀貼文。 （圖／翻攝自王定宇臉書）

▲英國首相強生的祝賀貼文。（圖／翻攝自王定宇臉書）

對此，王定宇則截圖多國領導人的祝賀文打臉國民黨，包括：法國總統馬克宏、英國首相強生、印度總理莫迪、加拿大總理杜魯道，另外，還有許多國際領袖，像是德國首相梅克爾等，都是用推特發文祝賀，他不禁直說「難道這些人都是『不得其門而入』、『裝熟』？林為洲、張競為大家完美示範『不懂裝懂，還不事先查證』」。（編輯：許苡晴）