俄總統蒲亭：亞美尼亞、亞塞拜然同意納卡區全面停火

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俄總統蒲亭：亞美尼亞、亞塞拜然同意納卡區全面停火

中央社

calendar_today2020-11-10 09:58:44

▲俄國總統蒲亭。（圖／達志影像／美聯社）
▲俄國總統蒲亭。（圖／達志影像／美聯社）
（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，亞美尼亞和亞塞拜然已同意在納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區的戰事全面停火。
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法新社報導，蒲亭表示，他與亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）及亞塞拜然總統阿利耶夫（IlhamAliyev）簽署聲明，宣布自莫斯科當地時間今天凌晨零時起，「納戈爾諾．卡拉巴赫衝突地區全面停火」，呼應帕辛揚稍早發表的聲明。
此外，據路透社報導，俄羅斯國防部表示已開始在納卡區部署1960名軍人。

亞美尼亞與亞塞拜然簽下和平協議後，維和部隊正從俄羅斯搭機前往納卡區。

位於亞塞拜然境內的納卡區在官方上雖屬亞塞拜然，卻由亞美尼亞分離主義分子所據，多年來的談判都無法達成和平條約化解爭端。亞塞拜然與亞美尼亞1988到1994年為這塊地區打過一仗，亞美尼亞支持自稱建國的納卡區，但從未正式承認。
兩國從今年9月底起又為納卡區爆發近年來最激烈的戰事，後來雙方雖數度簽下停火協議，卻又屢屢破功。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1091110
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