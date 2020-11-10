直接判我死刑！六月認送養貓「有疏忽」　發千字文吐心聲

藝人六月近來被爆料棄養貓咪，將愛貓「小3」送至貓旅館寄養，隨後貓舍的前業主、員工都出面各說各話，也因雙方溝通失衡等問題，讓貓被送到中途之家，如今六月想接回愛貓卻遭到拒絕，儘管老公李易已委託律師處理，六月仍無法接受，今（10）日凌晨就在臉書上發出長文吐露心聲。

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六月坦言自己養的3隻貓陪伴他們一家人度過許多美好時光，也為牠們付出過許多心力，不曾想過要讓牠們離開，「就連我生完Star坐月子，李先生一天病房跟月子中心都沒住過，因為我擔心貓咪沒人陪，所以他每天晚上都回家陪貓睡。」

直到今年3月初，六月發現兒子因為貓毛而嚴重過敏，才決定開始詢問前業主貓旅社的環境跟住房費用，「確認環境之後，我們真的很放心，牠們真的享受到五星級的對待」，儘管貓咪不在身邊，六月仍每天透過監視器觀看牠們，還發現牠們每天都過得很開心，當時也認為自己選對地方。





六月利用這些時間整理家裡、消毒，同時尋找新工作室，隨後看到小3越來越開心，加上前老闆夫妻倆也很喜歡牠，才接受對方讓小3在店裡續住的提議，如今雙方因不同的育貓的觀念而發生誤解，六月坦承是自己的疏忽，「收編對我們而言就只是納入你的隊伍，歸你管但不歸你所有，是我們在生活時蠻（滿）常提到的意思，但沒有想到觸犯到愛貓人士的底線，這是我們的疏忽」。





「因為現在就是不管我多努力，得到的答案都是直接判我死刑」，儘管難掩低落的情緒，六月仍希望小3能過得開心，坦言若牠到了新家庭，也希望新飼主能與她聯繫，讓她知道小3的近況，「我不知道打官司要耗多久，我不希望小3孤獨，請讓牠繼續當公主，而不是在我們家變灰姑娘」。（編輯：侯家瑜）

▲六月只希望愛貓能過得快樂。（圖／六月臉書）