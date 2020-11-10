拜登勝選！外銀估擴大財政刺激抵消負面因素、弱美元延續
拜登勝選！外銀估擴大財政刺激抵消負面因素、弱美元延續
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-10 10:24:31
經歷數日的膠著與等待，全球關注的美國總統大選結果在延長計票時間後終於出爐，民主黨總統候選人拜登以290張選舉人票擊敗現任總統川普，外銀認為，美國大選前後風波不斷，但能夠有明確的結果可望提振金融市場信心消除不確定性，雖然市場認為拜登的政見顯示加稅和更嚴格的法規，可能對於能源，金融和科技產業有不利影響，但預期這些負面因素將被後續更大規模的財政刺激方案所抵消。
渣打國際商業銀行財富管理總處指出，拜登勝選後，預期美國擴大財政刺激拉動經濟成長，將有助提振全球投資信心。有鑑於民主黨拜登的外交及貿易政策可望重回多邊主義，有助於降低全球政治與經濟的不確定性，美元避險需求可能減弱；配合美國聯準會維持超寬鬆貨幣政策的背景環境下，美元可能會相對於其他貨幣重新走貶，「弱美元」的格局預期將會延續，特別是兌歐元，澳幣，英鎊和人民幣。此外，除了目前國會正在討論大約2兆美元的振興方案選後將會出爐外，拜登也曾表示要追加2至3兆美元的財政刺激計畫，以支持勞工、中小型企業和受災嚴重的地區，尤其是計畫力推基礎建設、綠能等投資，有可能提振美國的長期成長潛力，這對於周期型和價值型股票均有利；此外，民主黨更可能提高最低工資，預期將增加消費者可支配所得，進而支持民間消費。
雖然美國大選過程仍有爭議，可能導致一些混亂的情況，但由於大選不確定因素可望逐漸消除，政策前景趨於明朗，投資焦點重新回到經濟復甦的延續。債券市場方面，渣打銀行認為亞洲美元債券和新興市場美元政府債券，可能是最大的受惠者。不過，由於拜登偏向綠能產業和加稅的計劃，可能導致美國能源廠商的監管更加嚴格，要留意政策對美國高收益債券當中能源企業的影響。另一方面，全球新冠肺炎每日新增確診人數續創新高，歐洲主要國家德法英已重啟封城；同時，美國的疫情狀況也還在惡化，歐美主要國家再啟封鎖，勢必對經濟復甦產生衝擊，金融市場短線可能還是會處於震盪之中，不過，預期各國央行重申極度寬鬆的貨幣政策，以及積極加碼財政措施的支持下，對於年底乃至明年的經濟復甦展望並不悲觀。