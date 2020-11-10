中國「妖股之王」下市 上市5年市值蒸發千億、暴跌99.8%
中國「妖股之王」下市 上市5年市值蒸發千億、暴跌99.8%
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-10 10:18:47
被稱為「妖股之王」的中國「暴風集團」於 2015 年 3 月上市，股價曾經一度暴漲 50 倍，又從 400 多億元人民幣（約 1728 億元新台幣）的市值一路跌至 1 億元（約 4.35 億新台幣），近年集團陷入困境，9月21日進入退市整理期，11 月 9 日暴風集團發布公告，當日為最後一個交易日，退市前夜報 0.28 元股（人民幣），市值僅剩 9226.69 萬元（人民幣），5 年暴跌 99.8%。
據中國大陸媒體報導，暴風集團 2007 年由馮鑫成立，當時還是被稱為暴風影音，業務範圍涉及網路電視、體育等多個領域，有「小樂視」之稱，2015 年上市時在 40 個交易日內有 36 天漲停，股價急速上漲 44 倍，被市場稱為「妖股」。但隨企業體擴張，出現資金鏈斷裂、增發失敗、海外併購失利等問題。2019 年開始，暴風集團開始收報中國證監會調查通知、深圳證券交易所（深交所）紀律處分事先告知書、創業板關注函等，創辦人兼公司法定代理人馮鑫因涉及犯罪，也被提起公訴，暴風集團繼未依規定披露 2019 年年度報告後，股票於今年 7 月 8 日暫停上市，8 月 28 日深交所終止暴風集團公司股票上市， 9 月 21 日進入退市整理期交易。中國媒體報導，關於終止上市後公司股票辦理股份確權、登記和托管的手續及具體安排，將另行公告。該公司股票已被調出深股通標的，深股通投資者未在退市整理期出售所持公司股票的，後續進入股轉系統後可能無法轉讓。公司股份在退市整理期屆滿後 45 個交易日內或將進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌轉讓。