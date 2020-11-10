接APEC領袖代表 張忠謀：疫情後數位科技抬頭
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-11-10 10:43:40
總統蔡英文今（10）日宣布即將於本月20日召開的亞太經合會經濟領袖會議，由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表出席。張忠謀表示，今年以來全球受到新冠肺炎疫情影響，台灣在疫情控制得宜的前提下，藉由數位科技得到了長足的發展，在疫情後，數位科技也將在全球經濟中，占有舉足輕重的角色。
張忠謀表示，他非常高興、也非常榮幸能夠擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議，這也是他第四度擔任領袖代表。雖然今年因為疫情改採線上會議，也同時有不少遺憾，今年年初以來的疫情，帶走了好幾位朋友，今年的會議中見不到了。張忠謀指出，在全球疫情這麼嚴重的此時，APEC經濟領袖會議仍能藉由線上會議方式召開，這也代表了數位科技在未來的地位。他指出，這次會議的主題,是疫情的控制，以及經濟在疫情下的發展，再加上後疫情時代，APEC國家的經濟振興與展望。
張忠謀說，事實上，台灣在控制疫情及數位科技的兩個條件下，經濟發展得以不受太大影響。另外，在後疫情時代，數位健康也將成為全球的重要課題，台灣對此有充分的經驗能夠貢獻給APEC國家。張忠謀表示，台灣有充分的準備及實力，將對APEC有很大的貢獻，也能夠為台灣迎來支持。因此，他非常期望這次出席APEC經濟領袖會議。