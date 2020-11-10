中國又擋台參加WHA 蘇貞昌：引來越來越多國家譴責
中國又擋台參加WHA 蘇貞昌：引來越來越多國家譴責
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-10 10:44:35｜update2020-11-10 10:48:20
中國大陸再度阻擋台灣參加WHA（World Health Assembly，世界衛生大會），行政院長蘇貞昌今（10）日受訪時說，中國這樣做，只會引來越來越多的國家、人民站出來譴責中國。
蘇貞昌指出，絕大多數國家都力挺台灣參加WHA，因為健康無國界，防疫要全國大家一起來，中國卻以政治的因素阻擋防疫做得最好的台灣貢獻經驗智慧、幫著全世界做好防疫，這不但是對台灣的打壓，其實是對全世界的破壞，也是讓防疫出現破口。中國這樣做只會引來越來越多的國家、人民站出來，譴責中國。美國總統大選落幕，陸委會在立法院的專案報告中，指出未來中共仍將加大操作「經社促統」、「以武逼和」的復合式統戰與強制作為，迫我接受其設定的政治框架。
對此，蘇貞昌說，中國一直不放棄對台使用武力，不放棄要統一台灣。但台灣人民的警覺也越來越高，越來越多台灣人民認知就是我們一個主權獨立的國家，認知中國是對台灣最不友善的國家，同時從這一次防疫，大家也知道台灣是同舟一命，只有人民跟政府大家團結在一起，才能有效的防疫，有效地防止中國所謂的要統一、要併吞台灣，蘇貞昌也說，難免還有一些人執迷不悟，跟中國唱和，一直想要漸統，這種漸統的人始終執迷不悟，始終在那裡跟中國唱和，這種人是越來越被主流民意唾棄，但大家也越來越看清楚，他的嘴臉也越來越沒有說服力。